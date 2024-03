Britanka, Amelia Barnham (69) tjedno troši 60 funti tjedno na loto listiće. Nekoliko je puta osvajala male nagrade u ukupnom iznosu od 23.600 funti.

Nakon posljednjeg dobitka od 800 funti protiv nje je pokrenuta istraga. Lutrija je poslala detektiva da istraži slučaj, detektiv je došao u njezinu kuću i tražio od nje da dokaže svoj identitet. Rekli su joj da ju istražuju jer je u prošlosti toliko puta pobjeđivala.

Financijska djelatnica Amelia, majka je troje djece i baka, a svoj posljednji dobitak još uvijek nije primila nakon što su izvučena tri od pet brojeva u izvlačenju 3. veljače, piše The Sun.

"Ovo me jako stresira i ljuta sam. Tretirali su me kao neku vrstu kriminalca bilo je zastrašujuće imati u kući nekoga tko me istražuje. Brojevi su došli iz nacionalnog izvlačenja pa jesu li mislili da tiskam listiće ili tako nešto? Nikad nisam imala ovaj problem, brinem se da će to odvratiti ljude od kupovine srećki", rekla je Amelia.

Dodala je da joj je detektiv pokazao svoju značku i da na tom području radi već 30 godina.

"Fotografirao je moju putovnicu te tražio bankovne izvode. Bilo mu je neugodno i ispričavao se", dodala je.

Amelijini problemi počeli su dva dana nakon izvlačenja kada je otišla u poštu podići svoj dobitak.

Osoblje joj je reklo da se vrati u trgovinu gdje je kupila kartu.

Uspjela je potvrditi svoj listić, ali joj je rečeno da mora kontaktirati lutriju.

Amelia je poslala lutriji slike prednje i stražnje strane karte i dobila je broj zahtjeva.

Tada joj je rečeno da će istražitelj posjetiti njenu kuću 28. veljače.

Pokazao je svoju osobnu iskaznicu, zatim fotografirao njezinu kartu, bankovnu karticu, bankovne izvode, putovnicu i također snimio Ameliju.

"Mislim da je odvratno i sramotno kako su postupali sa mnom i način na koji su, sigurna sam, postupali s mnogim drugima. Nikad više neću kupiti listiće", ogorčena je Amelia.

"Ovo je novi postupak nakon odluke pošte da više ne isplaćuje nagrade Nacionalne lutrije u maloprodaji između £500,01 i £50,000. Sigurnosne provjere ključni su dio procesa potvrđivanja dobitnog listića kako bismo osigurali da održavamo integritet Nacionalne lutrije.", rekao je glasnogovornik lutrije.

