Ali Chie Kelly čuvala je izvanredne slike za sebe pet godina jer se previše bojala da će biti ismijana. Njezine snimke prikazuju divovsko stvorenje koje liči jegulji kako se polako okreće na površini jezera, gdje su takva viđenja zabilježena stoljećima. Chie se napokon usudila pokazati svoje slike nakon organiziranog lova prošlog vikenda na legendarno čudovište iz Loch Nessa, piše The Sun.

Svoje je fotografije pokazala iskusnom lovcu na Nessie koji je rekao da su to najuvjerljivije slike koje je vidio desetljećima.

Fotografije Nessie

“Uvijek sam vjerovala da postoji nešto u Loch Nessu. Ima tu nešto neobično, ali ne znam što je" kazala je Chie. “Ono što sam vidjela izgledalo je kao zmija. To je definitivno bilo stvorenje koje se kretalo. U to vrijeme nisam se željela suočiti s javnim podsmijehom objavljivanjem fotografija”, dodala je.

Slike su snimljene na istočnoj obali jezera u blizini sela Dores, u kolovozu 2018., kada je Chie - inače rođena u Japanu - bila na odmoru u tom području sa svojim suprugom biznismenom Scottom.

“Moj muž je porijeklom iz područja Invernessa i plaža Dores za mene je vrlo posebno mjesto jer me na nju vodio kad smo se prvi put sreli”, rekla je Chie.

“Ručali smo u Dores Innu i onda krenuli u šetnju. Upravo sam svojim fotoaparatom Canon slikala Scotta i našu kćer Alisu, koja je tada imala pet godina, kada se oko 200 metara od obale, krećući se zdesna ulijevo ravnomjernom brzinom, pojavilo to stvorenje", kazala je Chie te nastavila:

“Ponekad se vrtijelo i kotrljalo. Nikada nismo vidjeli glavu ili vrat. Nakon nekoliko minuta samo je nestalo i više ga nismo vidjeli. Prvo sam se pitala je li to vidra, par vidri ili tuljan, ali nikada nismo vidjeli glavu i nikada se više nije pojavilo u zraku. Pravilo je taj čudan pokret na površini. Nismo čuli nikakav zvuk. Bilo je tih čudnih oblika ispod površine. Nisam mogla razaznati nikakve boje - voda je bila tamna. Nisam mogla točno procijeniti njegovu duljinu, ali dva dijela koja su bila vidljiva bila su manja od dva metra zajedno."

Ali Chie, koja je živjela u Ascotu, Berks, bila je previše nervozna u to vrijeme da bi objavila slike.

'Ovo su najuzbudljivije slike površine koje sam vidio. To su upravo one vrste slika koje sam želio snimiti već tri desetljeća'

Obitelj se od tada preselila sjeverno od jezera, blizu Fortrosea na Black Isleu. Kada se prošlog vikenda stotine volontera pridružilo u potrazi za Nessie, Chie je svoje slike pokazala Steveu Felthamu, lovcu na Nessie već 30 godina.

“Ovo su najuzbudljivije slike površine koje sam vidio", izjavio je Flethalm. "To su upravo one vrste slika koje sam želio snimiti već tri desetljeća. Oni su opravdanje za sve ljude koji vjeruju da postoji nešto neobjašnjivo u Loch Nessu. One su izvanredne. Proučavao sam ih i još uvijek ne znam što je to. To nije naplavljeno drvo. To je stvorenje koje se kreće i potpuno je neobjašnjivo", dodao je Flethalm koji je sretan što su Kellyjevi napokon odlučili izaći u javnost. "Apsolutno su originalni”, kazao je.

Misterij jezera Loch Ness traje stoljećima. No, stručnjaci koji su 2019. testirali DNK vodu sumnjaju da je Nessie golema jegulja.Smatraju da je dužina stvorenja bila 32 stope.

Prošlog vikenda je Lov na Nessie privukao obožavatelje iz cijelog svijeta. Ekipa dokumentarca koja je tijekom potrage koristila dron s termovizijom vjeruje u otkriće velikog stvorenja na obali. Svoje snimke predstavit će u finalu sezone TV serije Weird Britain , ekipa iz Dragonfly Filmsa.

"S ovom smo opremom mogli odmah vidjeti ako neka životinja probije površinu vode. Otkrio je neobičan toplinski potpis — veliku masu u blizini obale", kaže producent Tim Whittard.