Predsjednik Ukrajine, Volodimir Zelenskij izjavio je za CNN da bi "sve zemlje svijeta" trebale biti spremne na mogućnost da bi ruski predsjednik Vladimir Putin mogao upotrijebiti taktičko nuklearno oružje u ratu protiv Ukrajine.

"Ne samo ja - cijeli svijet, sve zemlje moraju biti zabrinute", rekao je Zelenskij, potom napomenuvši da Putin ne cijeni živote Ukrajinaca. "Za njih životi ljudi ništa ne vrijede. I to više nije problem samo za Ukrajinu nego i za cijeli svijet", rekao je ukrajinski predsjednik.

Zelenskij je u ranijoj izjavi kazao da bi Ukrajinci trebali biti ponosni što su preživjeli 50 dana pod ruskim napadom, a rusku invaziju na Ukrajinu nazvao je apsurdnom i suicidalnom.

'Izdržali smo 50 dana'

"Izdržali smo već 50 dana. 50 dana ruske invazije iako su nam okupatori davali najviše pet dana", rekao je. Opisao je to kao "dostignuće milijuna Ukrajinaca, svih koji su 24. veljače donijeli najvažniju odluku u svom životu - boriti se". Zelenskij je zatim kazao da se sjeća prvog dana ruske invazije, kada su mu zapadni čelnici savjetovali da pobjegne iz Ukrajine. "Nisu znali koliko smo mi Ukrajinci hrabri, koliko cijenimo slobodu i mogućnost da živimo kako želimo", dodao je.

Govoreći o potapanju glavnog ruskog ratnog broda Moskva, Zelenskij je kazao da je isto pokazatelj kako Ukrajinci mogu Rusima pokazati svoju snagu.

Zelenskij je rekao da ruske trupe "ponavljaju na ukrajinskoj zemlji ono što je Europa vidjela samo tijekom Drugog svjetskog rata", kritizirajući usput ozbiljnost sankcija Zapada.

"Tijekom 50 dana ovog rata Ukrajina je postala heroj za cijeli slobodni svijet. Za one koji imaju hrabrosti nazvati stvari pravim imenom. Za one koji nisu zatrovani propagandom. Svi ste postali heroji. Svi Ukrajinci i Ukrajinke koji su izdržali i ne odustaju. I koji će pobijediti. Koji će Ukrajini vratiti mir. Siguran sam u to", rekao je Zelenskij.