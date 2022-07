Toplinski val s visokim temperaturama nije zahvatio samo Hrvatsku nego i ostatak svijeta, a u nekim dijelovima je toliko je vruće da se tope ceste i krovovi.

Smrtonosni toplinski valovi ovog tjedna potaknuli su čudne događaje diljem svijeta. Ovi događaji govore o problemu stare infrastrukture diljem svijeta, poput cesta, mostova, željeznica, zgrada, od kojih većina nije pripremljena za vruće uvjete koji vladaju u posljednje vrijeme.

Topi se i pista

Zrakoplov Easy Jeta sletio je u zračnu luku Luton, pokraj Londona nakon što se mali dio piste podigao zbog visokih temperatura 18. srpnja. U Ujedinjenom Kraljevstvu je u utorak zabilježen najtopliji dan, kada su temperature premašile 40 Celzijevih stupnjeva. Bilo je toliko vruće da su morali zatvoriti pistu u zračnoj luci Luton na periferiji glavnog grada jer se topila na vrućini.

"Letovi su privremeno obustavljeni kako bi se omogućio osnovni popravak piste nakon što su visoke površinske temperature uzrokovale podizanje malog dijela", priopćila je zračna luka u ponedjeljak. Toplina uzrokuje širenje i pucanje materijala kada temperatura poraste, a beton i asfalt, koji se nalaze na pistama i cestama, nisu iznimka.

Otopio se i krov muzeja

Kineski grad Chongqing je pod crvenim alarmom zbog vrućine. Toplinski val sada je zahvatio pola Kine, utječući na više od 900 milijuna ljudi, ili oko 64% stanovništva. Sve osim dvije sjeveroistočne pokrajine u Kini izdale su upozorenja na visoke temperature, a 84 grada prošlog su tjedna izdala najvišu razinu upozorenja.

U gradu Chongqingu, koji je također bio pod crvenim alarmom, vrućina je dovela do topljenja krova Muzeja kulturnih relikvija Zabranjenog grada. Vrućina je otopila temeljni katran, uzrokujući iskakanje tradicionalnih kineskih pločica.

Most u Londonu ovijaju folijom radi zaštite

Most Hammersmith u Londonu, izgrađen 1887., zatvoren je za sve korisnike u kolovozu 2020. zbog pukotina na postoljima nakon toplinskog vala. Most Hammersmith sada je obavijen srebrnom folijom zbog novog toplinskog vala u zemlji. Možda se pitate zašto folija i hoće li to privući više topline? To je zapravo dio rashladnog sustava dizajniranog da reflektira sunčevu svjetlost i održava most na umjerenoj temperaturi kako se njegovi materijali ne bi proširili i popucali.

"Inženjeri rade danonoćno kako bi 135 godina star most ostao otvoren tijekom ekstremnih vrućina", stoji u priopćenju Vijeća Hammersmitha i Fulhama. Vijeće je angažiralo inženjere svjetske klase da pokriju most sa "sustavom za kontrolu temperature vrijedan 500.000 eura kako bi se most održavao na sigurnoj temperaturi i ublažio bilo kakvo opterećenje na postoljima", stoji u priopćenju vijeća.

Most je zapravo morao biti zatvoren u kolovozu 2020. kada je toplinski val izazvao "mikropuknuće u njegovim postoljima od lijevanog željeza".

Tračnice boje u bijelo radi zaštite

Tijekom ovog toplinskog vala tope se i željezničke pruge. Toliko da su ih u Londonu morali obojati u bijelo. "Temperatura tračnica ovdje je preko 48 stupnjeva Celzijevih pa bojamo tračnice u bijelo kako bismo spriječili da se više zagriju", objavio je britanski Network Rail, agencija regulira željezničku infrastrukturu u Velikoj Britaniji, u ponedjeljak na Twitteru.

"Bojanjem tračnica u bijelo, one apsorbiraju manje topline i manje se šire. To smanjuje kašnjenja tijekom vrućeg vremena", dodali su.

Vodovodne cijevi pucaju od vrućine

Visoke temperature i nedostatak kiše uzrokovali su pomicanje tla u Fort Worthu u Teksasu, navodi se na web stranici grada. Rezultat je "neobično velik broj puknuća vodovoda" ovog ljeta. "Do ponedjeljka u 8 ujutro, Fort Worth Water je imao 476 glavnih kvarova u 2022., od čega 221 u proteklih 90 dana", navodi se u priopćenju grada. "Točnije, 182 u posljednjih 30 dana, što je više od 38%", rekli su.

To je stvorilo su svojevrsni koktel kaosa u Fort Worthu zbog nedostatka radne snage uvjetovano pandemijom, što je stvorilo gomilu curenja i popravaka, navodi se u priopćenju. A tu je i činjenica da se zbog vrućine povećala potrošnja vode. "Grad hitno dovodi vanjske izvođače kako bi pomogli u rješavanju ovih zaostataka", navodi se u priopćenju.