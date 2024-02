Pet godina, čovjek iz New Yorka uspio je živjeti bez plaćanja stanarine u znamenitom hotelu New Yorker na Manhattanu koristeći opskurni lokalni zakon o stanovanju, piše The Independent.

Tužitelji su ovog tjedna rekli da je Mickey Barreto otišao predaleko kada je podnio dokumentaciju u kojoj tvrdi da je vlasnik cijele zgrade hotela New Yorker i pokušao drugom stanaru naplatiti stanarinu.

U srijedu je uhićen i optužen za lažno prijavljivanje imovine. Barretova optužnica za prijevaru samo je posljednje poglavlje u višegodišnjoj pravnoj sagi koja je započela kada su on i njegov dečko platili oko 200 dolara za najam jedne od više od 1000 soba u zgradi u stilu Art Deco izgrađenoj 1930. godine.

Barreto da se upravo bio preselio u New York iz Los Angelesa kad mu je dečko rekao za rupu u zakonu koja omogućuje stanarima jednokrevetnih soba u zgradama izgrađenim prije 1969. da traže šestomjesečni najam. Barreto je tvrdio da se, budući da je platio noćenje u hotelu, računa kao podstanar.

Tražio je najam, ali hotel ga je odmah izbacio.

"Sljedeći dan sam otišao na sud. Sudac me odbio. Žalio sam se Vrhovnom sudu i dobio sam žalbu", rekao je Barreto, dodajući da se u ključnoj točki slučaja odvjetnici vlasnika zgrade nisu pojavili, što mu je omogućilo da pobijedi.

Sudac je naredio da hotel Barettu da ključ. Rekao je da je ondje živio do srpnja 2023. ne plaćajući stanarinu jer vlasnici zgrade nikad nisu htjeli s njim pregovarati o najmu, ali ga nisu mogli izbaciti.

Tužitelji s Manhattana priznaju da je stambeni sud Barretu dao "u posjed" njegovu sobu. No, kažu da ovaj nije stao na tome nego je 2019. postavio lažnu ispravu na gradsku web stranicu, kojom je navodno prenio vlasništvo nad cijelom zgradom na sebe s Udruge Duh Sveti za ujedinjenje svjetskog kršćanstva, koja je kupila nekretninu u 1976.

Barreto je potom pokušao naplatiti razne subjekte kao vlasnik zgrade "uključujući traženje najamnine od jednog od zakupaca hotela, traženje od banke hotela da se računi prenesu na njega", navodi se u priopćenju tužiteljstva.

"Kao što se navodi, Mickey Barreto je opetovano i na prijevaru tvrdio da je vlasnik jedne od najpoznatijih znamenitosti grada, hotela New Yorker", rekao je okružni tužitelj Manhattana Alvin Bragg.

Hotel je smješten jedan blok od Madison Square Gardena i Penn Stationa, New Yorker nikada nije bio među najglamuroznijim hotelima u gradu, ali je među najvećim hotelima. Njegov ogromni, crveni znak "New Yorker" naveliko je upečatljiv i čini ga svojevrsnim orijentirom. U hotelu je jedno desetljeće živio izumitelj Nikola Tesla. NBC je emitirao iz hotelske sobe s terasom. Boksači, uključujući Muhammada Alija, boravili su ondje kad su imali borbe u Gardenu. Zatvoren je 1972. godine i godinama je korišten u crkvene svrhe prije nego što je dio zgrade ponovno otvoren kao hotel 1994. godine.

Crkva ujedinjenja tužila je Barreta 2019. zbog lažiranja isprava i njegovih tvrdnji da je vlasnik zgrade. Slučaj je i dalje u tijeku.

Baretto tvrdi da mu je sudac koji mu je dao "u posjed" sobu neizravno dao cijelu zgradu jer nikada nije bila etažirana.

"Nikada nisam namjeravao počiniti nikakvu prijevaru. Ne vjerujem da sam ikada počinio bilo kakvu prijevaru”, rekao je Barreto. "I nikada nisam zaradio ni peni od ovoga."

Barreto je rekao da je njegova pravna svađa aktivizam čiji je cilj uskratiti profit Crkvi ujedinjenja. Crkva, poznata po održavanju masovnih vjenčanja, tužena je zbog svojih metoda novačenja, a neki su je kritizirali zbog njezinog prijateljskog odnosa sa Sjevernom Korejom.

