Španjolska je jedan od glavnih turističkih ciljeva Nijemaca. Oni su itekako važni za španjolsko gospodarstvo. Ali, kako funkcionira odmor u uvjetima pandemije, pita se DW.

Na prvi pogled sve na glavnoj plaži na Palma de Mallorci (Playa de Palma) izgleda normalno. Omiljena plaža istočno od otočke prijestolnice je gotovo puna, kao i terase restorana i barova na šetalištu iza nje. Tu i tamo se mogu vidjeti redovi turista koji čekaju na slobodan stol.

Vratili su se i 'pijani turisti'

Gotovo da i ne postoje ograničenja što se tiče gastronomije. Frank Winkler iz svog stana može promatrati vrevu u ovom turističkom bastionu. Berlinčanin je glasnogovornik lokalne udruge Playa de Palma. "Čitav turistički spektar je ponovo tu", kaže on.

"Naravno, imamo obitelji koje su itekako dobrodošle. Oni koji nisu tako dobrodošli su pak ´pijani turisti´. Ali i taj vid turizma je već u punom jeku."

Usprkos tome što se diskoteke i klubovi na Mallorci trebaju otvoriti tek sredinom srpnja, dogodili su se već prvi ekscesi na partijima: grupe turista već su noću partijale uz alkohol na plaži - što nikako nije u skladu s pandemijskim mjerama.

Vrijednost incidencije na Mallorci ponovo raste

"Englezi, Nizozemci i njemački turisti - barem neki od njih - ponovo su u tom elementu", kaže Winkler i dodaje da "ni španjolska omladina ne zaostaje za njima."

Mladi Španjolci su već punili medijske naslovnice na Mallorci: oni su u velikim grupama proslavljali svoju maturu i tako izazvali širenje infekcija koronavirusom. Do sada je više od 2.000 mladih pozitivno testirano na virus, većina nakon povratka svojim kućama u unutrašnjosti zemlje.

Kako na Mallorci, tako i na ostalim balearskim otocima, sve brže raste broj slučajeva infekcije koronavirusom, pa sedmodnevna incidencija sada iznosi oko 70 slučajeva na 100.000 stanovnika. Samo od srijede do četvrtka zdravstvene službe su zabilježile više od 300 novih slučajeva zaraze. To je svakako problem za regionalnu vladu. Tijekom posljednjih nekoliko mjeseci polako su ukidana korona-ograničenja kako se ne bi ugrozila važna ljetna sezona. Ali ako se takav trend nastavi, upravo se to može dogoditi.

Klasifikacija Katalonije kao rizičnog područja jedva da ima posljedica

Regija Katalonije je od nedjelje (4.7.) ponovno na njemačkoj listi rizičnih područja. To za turiste koji gotovo isključivo putuju zračnim putem pa su tako ionako obvezni obaviti test, gotovo da i nema nikakvih posljedica: oni se prije povratka u Njemačku ionako moraju podvrgnuti testiranju, kako bi time izbjegli obavezu karantene. No, kada se neko područje klasificira kao rizično, tada Ministarstvo vanjskih poslova upozorava građane da ne putuju tamo.

I na Kanarskim otocima se situacija s koronom nepovoljno razvija. Sedmodnevna incidencija je oko 65.

Međutim, turistički život na Gran Canariji, Tenerifima i drugim odredištima uglavnom se odvija normalno. Predsjednik regionalne vlade Kanarskih ostoka Angel Victor Torres nada se da niti jedan turist kratkoročno neće otkazati dolazak. "Naši otoci su sada posebno lijepi. Preko zime su pale velike količine kiše, pa su mnoga od njih sada puna zelenila, jer se flora na plažama oporavila. Mi nudimo temperature od najmanje 20 stupnjeva tijekom svih 365 dana u godini."

Turizam je važan za španjolsko gospodarstvo

Španjolska nastoji privući što veći broj turista, jer su oni oslonac gospodarstva te zemlje. Vlada je najvećim dijelom ukinula pravila nošenja zaštitnih maski na otvorenom i ublažila pravila ulaska u zemlju: oni koji dolaze iz Njemačke više ne moraju pokazivati ni negativni test na koronavirus.

Za turiste iz Velike Britanije to pravilo ne važi i oni se moraju testirati prije dolaska, jer Španjolska želi spriječiti širenje tamo prisutne opasne delta varijante virusa. U drugoj polovini lipnja je udio te varijante u ukupnom broju zaraza iznosio oko 30 posto. Budući da se uzorci testiranja u španjolskim laboratorijima relativno rijetko sekvenciraju, stručnjaci pretpostavljaju da je ta stopa još veća.

Ako dođe do toga da Njemačka klasificira Španjolsku kao područje virusnih mutacija, to bi značilo uvođenje obavezne karantene za one koji se vraćaju iz te zemlje - što bi predstavljalo potpuni gubitak za tamošnju ljetnu turističku sezonu.