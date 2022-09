Želim se obratiti i regionalnim čelnicima te čelnicima poljoprivrednih poduzeća. U sklopu djelomične mobilizacije pozivi stižu i poljoprivrednim radnicima. Njihove obitelji treba podržati i molim vas da obratite posebnu pažnju na taj problem. Poručio je to ruski predsjednik Vladimir Putin tijekom sastanka s poljoprivrednim dužnosnicima.

Sve je to dovelo do pitanja hoće li mobilizacija poljoprivrednika utjecati na svjetski izvoz pšenice, a kako piše Sky to bi moglo izazvati probleme s urodom 2023.. Kao što je poznato Rusija je najveći svjetski izvoznik pšenice.

A jesen je sezona sijanja ozime pšenica za sljedeću godinu, a kako su u sklopu mobilizacije pozive dobili i poljoprivrednici jasno je kako bi to moglo dovesti do pomanjkanja radne snage pa je pitanje tko će raditi taj posao. No, to za sada ne brine Putina, koji je na sastanku rekao kako je Rusija na putu da požanje rekordan urod žitarica od 150 milijuna tona, uključujući 100 milijuna tona pšenice.

"Zapad izaziva globalnu prehrambenu krizu. Cijene hrane na svjetskom tržištu vratile su se na razine s početka godine, ali su čak 40 posto više nego 2020.. Ovo je izravna posljedica predatorske politike najbogatijih zemalja svijeta", rekao je Putin na sastanku u Soči te je poručio da te zemlje tiskaju novac za kupnju zaliha hrane, što je dovelo do inflacije, prenosi Anadolu Agency.