Objavljena je zastrašujuća snimka trenutka u kojem je putnik na letu United Airlinesa iz LA-a za Boston pobjesnio i prijetio da će 'ubiti svakog čovjeka u ovom zrakoplovu'.

Francisco Severo Torres (33) iz Leominstera, Massachusetts, optužen je po jednoj točki za ometanje i pokušaj ometanja članova letačke posade korištenjem opasnog oružja nakon što je slomljenom žlicom izbo stjuardesu.

U videu koji je snimio suputnik koji sjedi samo nekoliko koraka od njega, Torres se može čuti kako prijeti da će počiniti masovno ubojstvo dok potiče druge da ga pokušaju zaustaviti. Čovjek se mogao vidjeti kako stoji na svom sjedalu dok je vikao na one koji su sjedili oko njega. Zatim je ustao i prijeteći gestikulirao rukama dok je vitlao slomljenom žlicom i krenuo prema prednjem dijelu zrakoplova, gdje je stjuardesa dobila tri uboda u vrat.

'Gdje je ta sigurnost da me upuca, ja sam Baltazar'

Video počinje nakon što je Torres navodno već otključao izlaz za slučaj nužde i pokušao ga otvoriti, pitajući suputnika gdje na sigurnosnoj karti može pronaći kvaku tijekom sigurnosnog brifinga.

"Pa gdje je Domovinska sigurnost s pištoljem? Zato što čekam da upere pištolj u mene kako bih svima pokazao da ću umrijeti kad primim svaki metak u tom okviru – i ubit ću svakog čovjeka u ovom avionu", prijeti osumnjičenik.

"Pa gdje su? Gdje je Domovinska sigurnost? Povuci pištolj! Povuci pištolj! Nećeš me pokušati zaustaviti? Gdje nas preusmjeravaju? Jer gdje god da nas šalju, posvuda će biti krvoproliće. Možeš pobjeći ako želiš. Neću te ubiti. Ja sam Baltazar. Ili dignite ruke, jer ja sam Baltazar... budući da preuzimam ovaj avion." Baltazar je bio jedan od trojice biblijskih mudraca koji su posjetili malog Isusa.

Moglo se čuti kako putnici koji su ga promatrali uzvikuju 'o Bože' dok su svjedočili Torresovim prijetnjama dok juri niz prolaz i objavljuje da ide prema kokpitu. Dok je išao niz prolaz, prišao je dvjema stjuardesama koje su mu stajale na putu i upotrijebio žlicu za ubadanje. Obuzdali su ga drugi putnici koji su jurili naprijed iz stražnjeg dijela zrakoplova zajedno s ostalim stjuardesama.

Šestorica ga obuzdala

Fotografija koju je snimila druga osoba u avionu prikazuje šestoricu ljudi u kuhinji aviona koji pokušavaju obuzdati Torresa dok se letjelica spušta. 'Torres je istražiteljima rekao da je otišao u WC u avionu i slomio žlicu na pola kako bi napravio oružje. Kada je izašao iz kupaonice, Torres je otišao u kuhinju, otključao vrata i pokušao ih bezuspješno otvoriti... Torres je priznao kako je znao da će mnogi ljudi umrijeti ako otvori vrata,' prema kaznenoj prijavi koju je vidio WCVB.

Dok se drama iz noćne more odvijala u kabini, ispred pilotske palube, kapetan leta javio se putem radija kontroli zračnog prometa da im kaže da su putnici zadržali Torresa, ali da se ne predaje, i da ga je šestero ljudi držalo dok je bio u zrakoplovu.

Razgovori između letačke posade i kontrole zračnog prometa otkrivaju kako su piloti proglasili uzbunu.

'United 2609 ... Proglašavam hitni slučaj', rekao je pilot.

'United 2609, primljeno. Kokpit je siguran i jesu li ga pokušali probiti?' upita kontrola zračnog prometa.

'Kokpit je siguran. Nema pokušaja provale u kokpit,' potvrdio je pilot.

'United 2609, primljeno. I ti proglašavaš izvanredno stanje?' upita kontrola zračnog prometa.

'Potvrdno', odgovorio je pilot.

'United 2609, što se dogodilo na zrakoplovu i je li osoba zadržana?' kontrola zračnog prometa ispitana.

'Osoba je privedena, pokušaj otvaranja vanjskih vrata, vrata za nuždu. Ta je osoba savladana i zadržana je, ali ne ide tiho, samo leži tamo sa šest sposobnih tijela na sebi', rekao je pilot kontroli zračnog prometa.

Bio je miran dok je proučavao izlaze za nuždu

Torres se u nedjelju u Los Angelesu ukrcao na let 2609 United Airlinesa koji je letio za Boston. Ostao je tih veći dio leta da bi samo 45 minuta prije slijetanja član kabinske posade primijetio kako je izlaz za slučaj nužde bio neovlašteno mijenjan. Posada je također primila alarm u kokpitu da su desna bočna vrata smještena između odjeljka prve klase i putničkog autobusa bila aktivirana. Stjuardesa je također potvrdila da je ručka za zaključavanje vrata pomaknuta iz potpuno zaključanog položaja oko četvrtine puta prema otključanom položaju.

Poluga za aktiviranje klizača za hitne slučajeve premještena je u isključen položaj, rekle su vlasti. Posada je osigurala vrata i tobogan. Druga je stjuardesa primijetila da je Torres viđen u blizini vrata i vjerovala je da ih je dirao. Kad su ga suočili, Torres je pitao jesu li neke kamere pokazale da je petljao po njima.

Torres je također sjedio na sjedalu za izlaz u slučaju nužde i ostaje nejasno je li otišao otvoriti prava vrata zrakoplova ili je dirao jedan od prozora koji također služi kao izlaz u slučaju nužde. Torres je također viđen kako korača u kuhinji prije nego što je napao stjuardesu, prema sudskim dokumentima.

Posada je kapetanu rekla da on predstavlja prijetnju i da bi zrakoplov trebao sletjeti što je prije moguće. Optužba za ometanje i pokušaj ometanja članova letačke posade i pratitelja korištenjem opasnog oružja predviđa kaznu do doživotnog zatvora, do pet godina puštanja na slobodu pod nadzorom i novčanu kaznu do 250.000 dolara.