Točno u 19:30 policija u Amsterdamu dobila je dojavu o pucnjavi u ulici Lange Leidsedwarsstraat. Emisija RTL Boulevard upravo je završila. Na njoj je gostovao ugledni nizozemski krim-izvjestitelj Peter R. de Vries. Razgovarao je o procesu zbog ubojstva frizera Seifa Ahmeda iz listopada 2019. Nakon što su se kamere ugasile, napustio je studio na Leidsepleinu i krenuo do 300 metara udaljene garaže.

Novinar je prošao pored prepunih terasa, kada se pred njim ukazao muškarac svijetle puti, sitnije građe, obučen u maskirnu jaknu i crnu kapu. Svjedoci su čuli više pucnjeva, a de Vries je pao na tlo, pogođen u glavu i prsa, piše Telegraaf.nl.

Savjetnik mafijaškog pokajnika

Sve se odvilo manje od tjedan dana prije početka suđenja za ubojstvo odvjetnika Derka Wiersuma u rujnu 2019. godine. On je bio važan kotačić u procesu protiv nizozemsko-marokanske mafije, nakon likvidacije njenog vođe Ridouana Taghija. Na optuženičkoj klupi nalazi se 17 osoba, a jedan od njih, Nabil B., odlučio je o svemu progovoriti. Još je veće iznenađenje postalo to što je de Vries u proljeće 2020. odlučio postati njegov savjetnik.

To je bila kontroverzna i izuzetno hrabra odluka. Naime, 2018. ubijen je Nabilov brat, čovjek koji nije imao nikakve veze s kriminalom, a godinu i pol kasnije likvidiran je i njegov odvjetnik, već spomenuti Derk Wiersum. A nakon svega toga de Vries je odlučio postati savjetnik svjedoka-pokajnika ili, iz mafijaškog kuta gledano - izdajice. Dakle, kao i Wiersum, postao je ključna osoba u procesu.

Nije htio imati zaštitu

Policija mu je nudila zaštitu, ali on ju je odbio. "Kad imate zaštitu, policija vam bude nekoliko tjedana na vratima, a onda odjednom odluče da to više nije potrebno. Je li opasnost iznenada nestala od ponedjeljka do utorka? To mi se čini čudnim", objasnio je de Vries u jednom razgovoru.

Štoviše, toliko je slobodno živio da je redovito vozio bicikl i objavljivao fotografije na Twitteru. Često je govorio da ne želi imati zaštitare oko sebe, no možda ga je upravo to koštalo vrlo teških ozljeda.

Dobro planirana likvidacija

Teoretski je moguće da je napad na njega bio potez jednog čovjeka, ali, s obzirom na motiv, ali i način kako je napad izveden, vjerojatnije je da se radi o dobro planiranoj likvidaciji. Dosad su već uhićena trojica osumnjičenika.

Peter R. de Vries drugi je krim-izvjestitelj koji je ustrijeljen. Prije pet godina ubijen je bivši kriminalac i bloger Martin Kok. Uz napade na redakcije De Telegraafa i Panorame, novinarski posao u Nizozemskoj postao je izrazito opasan, pogotovo kad se bavi organiziranim kriminalom.