U ponedjeljak poslijepodne na petom katu Kazneno-popravnog zavoda u Sarajevu izbio je požar, a vatra je zahvatila i zgradu Općinskog i Kantonalnog suda, piše Avaz.

Iz vatrogasne službe su za Klix.ba potvrdili da je došlo do zapaljenja na krovu centralnog zatvora. Vatrogasci su rekli da požar nije u potpunosti lokaliziran, ali nema opasnosti za okruženje.

Nitko nije ozlijeđen

Direktor Kazneno-popravnog doma Faruk Zubčević je za Klix.ba kazao kako je pretpostavka da je zbog visoke temperature došlo do zapaljenja. "Dio krova je u limu, krov je uhvatila vatra zbog temperature i to se prenijelo po graničnim dijelovima drvenih nosača krova", kazao je on.

Dodao je i da osuđene osobe nisu evakuirane, ali su na sigurnom unutar zgrade centralnog zatvora. Naglašava i da na posljednjem katu koji se također zapalio nije ni bilo pritvorenika s obzirom na to da je u toku njihovo premještanje u novu jedinicu na Igmanu.