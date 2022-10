Članice NATO-a osobno su kontaktirale svoje ruske kolege kako bi ih upozorile protiv nuklearnog napada, rekao je profesor Michael Clarke, bivši glavni direktor Kraljevskog instituta ujedinjenih službi (RUSI).

Upitan kakva bi bila reakcija Zapada na nuklearni napad Rusije, obrambeni analitičar je rekao da je Kremlj već upozoren na reakciju Zapada. "Kada su se prije nekoliko tjedana pojavile prijetnje taktičkim nuklearnim oružjem, SAD i tri ili četiri članice NATO-a osobno su kontaktirale svoje kolege u Rusiji i u ruskom glavnom stožeru kako bi im rekle da 'ni ne pomišljajte na to'".

"Neće nam reći što su rekli, a niti bi trebali jer mora postojati neka neizvjesnost u vezi s tim kako bi se održala mjera odvraćanja, ali ono što su izgleda rekli je prije svega da 'nećemo biti pasivni'", dodao je.

"'Nećemo vas samo osuđivati, učinit ćemo puno po tom pitanju. Drugo, nećemo ići nuklearno, ali ćemo ići konvencionalno i imamo konvencionalnu moć pogoditi svu vašu nuklearnu infrastrukturu i objekte. Ako čak i pomišljate da idete nuklearno, ako vidimo da pripreme počinju - mogli bismo vas napasti'. Čini se da je to bila poruka", rekao je Clarke.

Iako nije mogao biti siguran je li to poruka poslana Rusiji, dodao je da je "postojalo opće uvjerenje da je to ono što je rečeno". Rekao je da NATO "jasno dao do znanja" Rusiji da bi bilo prelaženje granice ako bi upotrijebili nuklearno oružje te je upozorio da bi "preuzeo Rusiju kao vojnu silu konvencionalnim sredstvima".

Situaciju s ratom u Ukrajini možete praiti iz minute u minute OVDJE.