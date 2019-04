ZABRINJAVAJUĆA IZJAVA IRANSKOG DIPLOMATA: ‘Trump ne želi rat, ali B-momčad bi ga mogla namamiti u sukob’

Napetosti između Teherana i Washingtona porasle su nakon što je prošle godine Trumpova administracija izašla iz nuklearnog sporazuma Irana s velikim silama i počela ponovno nametati sankcije toj zemlji

Iranski ministar vanjskih poslova Mohammad Javad Zarif rekao je da ne vjeruje da američki predsjednik Donald Trump želi rat s Iranom, ali je naglasio da smatra kako bi Trump mogao biti “namamljen u sukob”.

“Ne mislim da on želi rat”, rekao je Zarif u razgovoru za Reuters u iranskom predstavništvu pri UN-u u New Yorku. “Ali to ne isključuje mogućnost da ga se namami da uđe u sukob”, dodao je iranski ministar.

‘Iran neće odustati od obrane’

Zarif je rekao da bi Trumpa u sukob s Iranom mogla uvući, kako ju je nazvao, “B-momčad” – u koju je uključio Trumpovog savjetnika za nacionalnu sigurnost Johna Boltona i konzervativnog izraelskog premijera Benjamina Netanyahua.

“Oni koji kreiraju politiku jednostavno ne žele rješenje do kojega bi se došlo pregovorima. Dopustite mi da jasno kažem da Iran ne želi sukobljavanje, ali da neće odustati od obrane”, rekao je Zarif.

Bijela kuća zasad nije komentirala njegove izjave.

Porast napetosti

Napetosti između Teherana i Washingtona porasle su nakon što je prošle godine Trumpova administracija izašla iz nuklearnog sporazuma Irana s velikim silama i počela ponovno nametati sankcije toj zemlji. Ranije ovoga mjeseca SAD je stavio iransku elitnu Revolucionarnu gardu (IRGC) na popis terorističkih organizacija i zatražio od svih zemalja da prestanu kupovati iransku naftu ili da se suoče s američkim sankcijama.

Američko stavljanje IRGC-a na crnu listu prvi je slučaj u povijesti da neka zemlja vojsku neke druge zemlje proglasi terorističkom organizacijom.

Zarif je rekao da će Iran “razborito” odgovoriti na ono što smatra opasnom politikom SAD-a. Rekao je da će primjerice Iran i dalje dopuštati prolazak američkih ratnih brodova kroz Hormuški tjesnac, najvažniju svjetsku naftnu prometnu arteriju, unatoč američkim nastojanjima da se u potpunosti spriječi iranski izvoz nafte.