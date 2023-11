Nuklearna podmornica Britanske kraljevske mornarice za dlaku je izbjegla havariju nakon što se pokvario mjerač dubine. Podmornica je zbog toga zaronila do vrlo opasne razine, stoji u izvješću, prenosi Jutarnji list.

Podmornica na kojoj se dogodio kvar u službi je već 30 godina i klase Vanguard. Posadu čini 130 osoba, a podmornica nosi i balističke projektile Trident.

Plovilo se taman spremalo u patrolu kad se dogodio kvar mjerača dubine, pa je posada mislila da podmornica stoji na mjestu dok je zapravo i dalje ponirala. Kvar je zamijećen i podmornica je zaustavljena u posljednji čas, kada je već potonula na vrlo opasnu dubinu na kojoj bi pritisak mogao oštetiti brod.

Inženjeri su rekli da su očitali dubinu na drugom mjeraču i smjesta digli uzbunu.

'Podmornica uopće nije trebala biti tamo'

‘Nije posao inženjera da kontroliraju dubinu podmornice, no primijetili su koja se dubina očitava, pa su shvatili da je nešto krivo. Tehnički, podmornica je i dalje bila na dubini na kojoj znamo da normalno funkcionira, no da je potonula samo malo dublje, svi bi članovi posade morali zauzeti svoje stanice za akciju. No to se nije dogodilo. Podmornica nije uopće trebala biti tamo i još je ponirala. Da je nastavila, ne želim uopće pomisliti što bi se dogodilo‘, kazao je izvor iz mornarice.

Podmornice koje nose nuklearno oružje u službi su od 1969. i dio je mornarice Ujedinjenog Kraljevstva te obavljaju zadatke odvraćanja. Kraljevska mornarica ima ukupno četiri takve podmornice koji su u rotaciji. Ta se starija plovila već namjeravaju zamijeniti podmornicama klase Dreadnought koja su u izgradnji i trebala bi biti dovršena 2030-ih godina.

Glasnogovornik Kraljevske mornarice rekao je: ‘Naše podmornice nastavljaju ispunjavati svoje obveze, raspoređujemo ih u globalnim operacijama, one štite nacionalne interese i čuvaju sigurnost nas i naših saveznika. Iako ne komentiramo konkretne detalje u vezi s podmorničkim operacijama, sigurnost našeg osoblja uvijek nam je najveći prioritet.‘