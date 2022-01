Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) upozorila je svjetske čelnike da pandemija koronavirusa "nije ni blizu kraja", s obzirom na to da neke europske države u posljednja 24 sata izvješćuju o rekordnome broju novih slučajeva zaraze zbog varijante omikron.

Taj vrlo prenosivi soj koronavirusa nesmanjenom se brzinom širi svijetom, zbog čega neke vlade uvode nove mjere ograničenja, a istodobno se ubrzava uvođenje booster doza cjepiva.

"Ova pandemija nije ni blizu kraja", rekao je čelnik WHO-a Tedros Adhanom Ghebreyesus novinarima u utorak iz sjedišta agencije u Ženevi. Istaknuo je da je omikron varijanta od prošlog tjedna prouzročila 18 milijuna novih slučajeva zaraze širom svijeta.

Blaga bolest?

I premda se ovaj soj smatra manje ozbiljnim od prethodnih, vjerovanje da se radi o blagoj bolesti je pogrešno, kazao je Ghebreyesus, istaknuvši da "omikron rezultira i hospitalizacijama i smrtnim ishodima" te da ljudi i zbog "manje teških oblika bolesti 'preplavljuju' zdravstvene ustanove".

"Omikron ne smatram blagim sojem jer je trenutačno dominantan i dalje rasplamsava nove epidemije od Latinske Amerike do istočne Azije nakon što je prvi put otkriven u studenome u Južnoafričkoj Republici."

Upozorio je svjetske čelnike da će se s obzirom na iznimno brzo širenje omikrona na globalnoj razini, vjerojatno pojaviti i nove varijante virusa, zbog čega je i dalje ključno praćenje i procjena situacije.

Kazao je i da je "posebno zabrinut zbog stanja u zemljama s niskom stopom cijepljenih, jer su upravo necijepljeni izloženi većem riziku od razvoja teškog oblika bolesti i smrtnog ishoda.

Povećana prenosivost omikrona

U Europi je prošli tjedan evidentirano pet milijuna slučajeva zaraze omikronom, a WHO je predvidio da bi taj soj do ožujka mogao zaraziti polovicu svih Europljana te na taj način dovesti do granica izdržljivosti zdravstvene radnike i bolnice diljem kontinenta.

Samo Njemačka u utorak je evidentirala 112.323 slučaja zaraze koronavirusom i 239 smrtnih slučajeva, a omikronom je zaraženo više od 70 posto testiranih.

I direktor WHO-a za hitne slučajeve Mike Ryan upozorio je da će povećana prenosivost omikrona vjerojatno rezultirati porastom broja hospitalizacija i smrtnih slučajeva, posebice u zemljama u kojima je cijepljen manji broj stanovnika.

"Eksponencijalni porast broja slučajeva, bez obzira na težinu pojedinačnih varijanti, rezultira neizbježnim povećanjem broja hospitalizacija i smrtnih ishoda", rekao je.