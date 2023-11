U svojoj analizi stanja na Balkanu Foreign Affairs navodi kako bi Rusija ondje mogla otvoriti svoju 'drugu frontu u Europi'. U analizi se ističu nedavni incidenti na stalno nestabilnom sjeveru Kosova, iza kojih, smatra Foreign Affairs, stoji Rusija koja “potpiruje povijesni sukob između Kosova i Srbije time što prenapreže kapacitete NATO-a i potkopava moć SAD-a u Europi”. FA navodi kako je 'vrijeme da NATO odlučno stane na kraj igri Aleksandra Vučića koju je sa strane omogućio Kremlj'.

Vladimiru Putinu bi širenje sukoba na Balkan dobro došlo za odvraćanje pozornosti Zapada od Ukrajine pa se u istom tekstu ističe kako je važno da “NATO smjesta osnaži svoje balkansko krilo” dok je izvjesnost sukoba još uvijek niska. Za stabilnost Balkana očigledno je ključna uloga Srbije, odnosno njenog predsjednika Aleksandra Vučića koji sjedi na dvije, ako ne i tri stolice (Zapad, Rusija, Kina), piše N1.

'Vučićeva situacija je tragična, gotovo bezizlazna'

Božo Kovačević, vanjskopolitički analitičar i bivši hrvatski veleposlanik u Ruskoj Federaciji za N1 navodi kako je Vučićeva situacija 'tragična, gotovo bezizlazna'.

"On je taj koji je u javnosti raspirivao ideju o tome da Srbija nikada neće priznati Kosovo i da neće normalizirati odnose s Prištinom. S druge strane pristajao je na rješenja koja su nudile Europska unija i SAD. Drugi njegov problem je taj što navodno želi uvesti Srbiju u EU, ali ne želi prihvatiti ključne uvjete za nastavak pristupnih pregovora. A to se tiče odnosa i prema Rusiji i prema Kini. Da se razumijemo, svaka međunarodno priznata suverena zemlja smije voditi vanjsku politiku kakvu hoće, ali ako želi ući u određeni klub kakav je EU, onda mora poštivati pravila tog kluba. I u tom pogledu Vučićeva je pozicija tragična", navodi Kovačević za N1.

'Mogući novi sukobi koji mogu dovesti do trećeg svjetskog rata'

Foreign Affairs u svojoj analizi navodi kako bi NATO morao stvoriti “koaliciju voljnih na čelu sa SAD-om” i pritisnuti Beograd i Moskvu da prestanu “promicati politički nestabilnost” na Balkanu. Kovačević kaže da već samo spominjanje “koalicije voljnih” govori da se razmatraju rješenja izvan granica međunarodnog prava.

"To je s jedne strane razumna odluka kad imamo u vidu samo probleme na Balkanu koje je nemoguće riješiti bez takve jasno izražene volje. S druge strane, to je najava mogućnosti globalnih sukoba koji mogu dovesti do Trećeg svjetskog rata", ustvrdio je Kovačević za N1.

Balkan sve bliže novom sukobu?

Kovačević smatra da je Balkan očito bliže novom sukobu nego što je bio prije desetak godina.

"Osobito s obzirom na nedavne događaje u manastiru Banjska. I predsjednik Republike Srpske, Milorad Dodik, zaoštrio je retoriku pa je jasno da se intenziviranje globalne napetosti prenosi i na Balkan. Srbija treba sama odlučiti što hoće. Ako ne želi u EU to je njezino pravo i nije razlog za svrgavanje režima nasilnim putem, na što navodi ideja o ‘koaliciji voljnih’. Takva koalicija je opravdala nezakonitu američku invaziju na Irak, a ja nisam za to da se ponavljaju nezakonite vojne intervencije sa stajališta međunarodnog prava. Vučiću naprosto treba jasno reći da do tog-i-tog roka treba ispuniti postavljene uvjete. U suprotnom, nema ulaska u Europsku uniju i nema europskog novca", rekao je Kovačević za N1.

