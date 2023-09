Srpski predsjednik Aleksandar Vučić obratio se javnosti iz Predsjedništva Srbije u 20 sati, povodom eskalacije napetosti na sjeveru Kosova. Kako navodi srpski Kurir, "on će razotkriti sve laži i podvale Aljbina Kurtija, tvorca kaosa i pakla na Kosovu i Metohiji".

Riječ je događanjima u Banjskoj kod Leposavića na Kosmetu. Banjska je "u obruču" kosovske policije, a duž magistrale su raspoređeni specijalci ROSU.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Trebalo nam je vremena da sami istražimo što se dogodilo jutros i tijekom poslijepodneva", kazao je uvodno Vučić, valjda objašnjavajući zbog čega je toliko trebalo da se službeno obrati.

Iznio je tijek događaja.

Ubojstvo policajca: 'To je za osudu i nije bilo potrebno'

"Što se ustvari dogodilo? Iako sam svakoga dana u Bruxellesu i New Yorku uspozoravao da do ovoga može doći, malo tko je želio slušati. Srbi, i to ne ljudi iz centralne Srbije, nego s Kosova i Metohije su se pobunili ne želeći više trpjeti Kurtijev teror. Od 3. studenog kada je Kurti smijenio zapovjednika za sjevernu regiju, 62 puta je takozvana kosovska policija korištena protiv Srba, 56 motiviranih etničkih napada na Srbe. Bilo je samo pitanje trenutka kada će oni koje policija progoni pokušati učiniti nešto za sebe i svoje obitelji", kazao je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Naglasio je da ne opravdava ubojstvo albanskog policajca.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"To je za osudu i nije bilo potrebno, ponajmanje srpskom narodu, pogotovo kada su shvatili da je Kurti glavni orgazirator Kaosa na Kosovu i Metohiji", kazao je.

"Ima tu jedna nevjerojatna stvar. Za svega sat i deset minuta Srbi su bili potpuno okruženi i proveden je jedan brutalan napad na njih. Kurtiju je dano da se obračuna i pobije što više ljudi. Prema našim informacijama trojica Srba s Kosova su potvrđeno stradali, dvojica od snajperske vatre, s velike udaljenosti kada nije bilo potrebe da budu likvidirani, dvojica su ranjena, a postoji bojazan da je i četvrta osoba stradala", kazao je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Naveo je da Srbija ima dokaze, tonske zapise u kojima se čuje: "Pusti ga da umre, nemamo razloga pomoći." Ali, dodao je, "čekaju prijevod".

Dio ljudi došao je do samostana jer su imali dvojicu mladića pa su željeli da im crkva pruži pomoć, kazao je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Iznio je imena ubijenih te je kazao da je riječ o "notornim lažima" kao da je laž da su vjernici držani kao taoci.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Nije bilo važno što će slagati, samo da se krivica za ubojstvo albanskog policajca svali na Beograd i da imaju svako pravo maltretirati građane na sjeveru Kosova i Metohije", kazao je Vučić.

'Kurtijeva jedina želja je da nas uvuče u sukob s NATO-om'

"Primijetit ćete jednu nevjerojatnu stvar. Interesantno je da je za pokušaj ubojstva, kada je cijeli sukob već završen, podsjetit ću vas da nitko nije izdao priopćenje o gnjusnom i odvratnom...što je bilo s Dragišom Galjakom? Kako to da se i dalje ne vodi istraga za Galjaka koji je dobio dva metka? Zato što ih to ne zanima. Tom brzinom su opkolili Srbe samo da pokažu da su Srbi krivci, a jedini krivac je Albin Kurti i dio međunarodne zajednice koja ga pomaže", kazao je Vučić.

Ponovio je da Kurti jedini želi sukob i rat.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Njegova jedina želja je da nas uvuče u sukob s NATO-om i nijednu drugu želju nema", kazao je Vučić.

Podsjetio je da je svijet zaustavljao takve vrste sukoba na sjeveru Makedonije.

"Danas su rekli, pobijte ih sve", kazao je Vučić. "Samo su Srbi uvijek teroristi. To je za nas pouka, da znamo s kim imamo posla. Mogli ste danas čuti da je sve organizirano iz Beograda. I to vam dovoljno govori o tome kakve su im namjere", dodao je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Istaknuo je da je danas cijeli dan zasjedao Savjet za nacionalnu sigurnost te da će odluke biti donesene pažljivo, detaljno pripremljeno i temeljito te ih predstaviti Srbima u Srbiji i na Kosovu u nadolazećim danima.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Pozvao je međunarodnu zajednicu da se formira Zajednica srpskih općina i da na sjeveru Kosova policajci budu Srbi.

"To je jedini način da Srbi ne budu protjerani ili da ne bude više sukoba", kazao je Vučić.

Srbe je zamolio za mir i suzdržanost te da "vjeruju svojoj državi".

'Čitao poruke: Nije hitno, nije šteta da umre'

"Naše je da iscrpimo sve što možemo da ne dođe do većeg krvoprolića. Da pokušamo sačuvati mir. Ali ako netko misli da...", kazao je Vučić napravivši neobično dugu stanku. "Nije važno, o tom potom, kad donesemo odluku obavijestit ćemo vas o tome", kazao je i zatim primio mobitel u kojem se nalaze dijelovi transkripta snimke.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Uredu je, uredu je. Proglasite vrijeme smrti. ...Sve ćemo objaviti, pa da vidimo kako profesionalci postupaju", kazao je Vučić.

Novinarka je zatražila Vučića komentar na licemjerje međunarodne zajednice te komentar na poziv obitelji ubijenog policajca, da Kurti povuče trupe.

"Policajac se smije i govori, Albanac: 'Imamo jednog ranjenog pored crkve. Jel ti treba pomoć? Pa dobro, nije toliko hitno, nije šteta da umre.' Tako se to profesionalno obavlja posao. Bit će da je umro. Ida nije, ne mijenja na stvari", kazao je Vučić.

'Nikada nećemo priznati Kosovo'

"Licemjerje im je srednje ime", odgovorio je novinarki. "To je pritisak na Srbiju da prizna Kosovo. Rade udar na zemlju s dvije strane. Kompletan NATO sektor koji kaže da je Srbija zločinačka država, s druge strane imate one koji nikada neće otići. Taj pritisak će se nastaviti.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Moja poruka, onima koji misle da će Srbija priznati neovisno Kosovo: sve to što ste danas radili, srpski narod i mene je učvrstilo da kažemo: Nikada vam nećemo priznati neovisno Kosovo, možete nas sve ubiti. Nikada, nakaradnu tvorevinu koju ste napravili bombardiranjem Srbije. A razgovarat ćemo uvijek", kazao je.

"Ne mogu izaći narod pred tim što sam pročitao u novinama, kao što ste vi cijeli božji dan izlazili s dezinformacijama i neistinama", poručio je novinarima.

Dodao je da je puno Srba stradalo radi Kosova.

"Kosovo nikada neće dobiti svoju neovisnost od Republike Srbije. Nemam problem s tim što poduzimaju strani faktori. Neka rade svoj posao, a vidjet ćemo hoće li to tako ići. Mi ćemo odluke i po tom pitanju donositi u idućim danima, hladne glave. Cijeli dan smo imali teške rasprave, nismo mogli danas donijeti zaključak", kazao je te dodao da će narod o svemu biti obaviješten u idućih nekoliko dana.

'Cilj je ostaviti sjever Kosova bez muških glava'

Na pitanje novinarke, zašto se nije odmah oglasio i što je rješenje, kazao je:

"Bilo bi bolje i lakše da nema kosovske policije, ali to nisu htjeli slušati. Sad su oni tobože najvažniji faktori i to je netko namjerno izveo", kazao je. Osvrnuo se i na komentare 'Vučiću gukni'.

"To su oni isti koji su hvalili Kurtija, da nam stiže divni intelektualac. Što se tiče deeskalacije, nitko od njih danas nije radio na tome jer su zapadni predstavnici pustili da se Srbe juri snajperima, što nikada drugdje nisu dozvolili na takav način"; kazao je.

Rekao je kako je cilj "ostaviti sjever Kosova bez muških glava da se suprotstave teroru". Dodao je kako ova situacija odgovara jedino Albancima te nije htio komentirati koliko je još ljudi ugroženo. Kazao je i kako se boji da ovo nije epilog.

"Bojim se da će biti lošije. Nisam slučajno rekao da ćemo u danima pred nama donositi odluke. Tako da, lagali su cijelo vrijeme i godinu i pol dana od Ukrajine, kako je krenulo sve, kako Srbija želi ratovati, sve su slagali i nikada se nisu ispričali. Dvojica stradalih su s Kosovske Mitrovice i obiteljima tih ljudi izražavamo sućut kao i obitelji albanskog policajca. A za sve je to Kurti kriv i oni koji su ga pustili da to radi. Ništa se ne bi dogodilo da nije bilo albanske policije", kazao je Vučić.

'Za sat i pol 460 specijalaca'

Dodao je da je procjena da je za sat i pol okupljeno 460 specijalaca.

"To znači da je sve bilo pripremano. Ali, za sat i dvadeset u nedjelju ujutro to napraviti...460 su ih rasporedili točkasto. Naravno, dizali su dronove za snimke, KFOR je preuzeo na sebe da zatvori mogući izlaz za Srbe prema centralnoj Srbiji, da netko slučajno ne bi pronašao spas, a da svi ostali budu ubijeni", zaključio je.

POGLEDAJTE VIDEO: Klara Buntić o suprugu za RTL Danas: 'Tukao me i dan prije djetetova kršenja. Nitko ga nije sprječavao…'