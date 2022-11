Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se naciji, a glavna tema su bili aktualni događaji na Kosovu i Metohiji.

Vučić je rekao da je ondje u lipnju skoro došlo do velikog incidenta.

"Srbi su svaki put željeli napustiti institucije kad bi Priština nešto napravila, savjetovao sam ih da to ne rade i slušali su me, jer sam uvijek bio uz narod. Vjerovali su mi. Bar 20 puta sam ih sprečavao. Onda je došao lipanj i prvi incident. Prvi put pričam o tome, te noći je moglo doći do velikog, nezapamćenog krvoprolića. Albanci su ga spremali, Srbi se nisu htjeli skloniti", rekao je Vučić.

"Molio sam Srbe da pomjere barikade. Poslije 11 sati su mi rekli da će to napraviti zato što ih ja molim, inače ne bi. Ja sam otišao u Bruxelles u kolovozu. Znam da moramo nešto postići, ne mogu ostaviti ljude da moraju dolaziti s vizama, jer ludilu u Prištini nema kraja. Pritom je sve to podržavano od strane dvije velike sile", rekao je.

'Ljudi moraju znati'

"Velika je bila panika, za 10 dana bi bio kaos, jer nema prolaza pored Jarinja i Brnjaka. I sjetim se, naš prijedlog koji Albanci ne mogu odbiti. U tom trenutku međunarodni predstavnici dođu do mene u hotel i pitaju mogu li im garantirati. Ja im kažem da moja riječ znači više nego nečije zakletve. Jedan američki i jedan europski predstavnik mi kažu da se pobrinem, a da će oni naterati Kurtija da odustane od registarksih tablica na godinu dana", izjavio je Vučić.

"Mislim da je jako važno da ljudi znaju kroz što smo prošli prethodnih desetljeća, a što posljednjih nekoliko mjeseci. Mi smo 1999. praktično izgubili suverenitet na Kosovu, bez prava na našu vojsku, a samo u lokalnim dijelovima na sjeveru mogli smo imati policiju, 2004. je krenuo pogrom, a 2008. je Kosovo proglasilo nezavisnost. Nagrađeni su za pogrom Srba 17. ožujka i odmah je skoro 90 zapadnih država na različite načine priznalo nezavisnost Kosova. Tada je bila i pogrešna presuda Međunarodnog suda pravde na pogrešno pitanje koje smo postavili, ali pogrešno ide i naša odluka da se razgovori o tome prebace u EU", zaključio je.