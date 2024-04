Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i danas je komentirao rezoluciju UN-a o Srebrenici te rekao da će najdominantnije svjetske sile lobirati za rezoluciju, ali da će im se "Srbija suprotstaviti jače nego što misle".

Kazao je i da je rezolucija o Srebrenici glavna tema svugdje u regiji, a oporba se o tome nije ni oglasila.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ljudi žele političare koji imaju srce, koji imaju dušu, ali koji imaju hrabrosti zauzeti se za sebe i zaštititi interese svoje zemlje, a ne biti manji od makova zrna na biljci kanabisa u veleposlanstvu. I da nemaju nikakvu politiku, nikakav plan, nikakav program", rekao je Vučić., donosi RTS.

Govoreći o geopolitičkoj situaciji, predsjednik Vučić kaže da ima mnogo žarišta, a da velike sile na to gledaju po principu "dobro je dok je negdje drugdje". Predsjednik Vučić u subotu odlazi u New York. Oni će prve sastanke imati 21. travnja, a 22. travnja je redovita sjednica Vijeća sigurnosti o Kosovu i Metohiji. Danas će pak otići u BiH, koju naziva zemljom partnerom. "Idemo u zemlju partnera, čekat će nas ljudi iz rukovodstva Bosne i Hercegovine, Mostara, razgovarat ćemo s njima. Plenković će večeras biti na večeri, pretpostavljam. Razgovarat ćemo sa svima. To su naše zemlje partneri", rekao je Vučić.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Predsjednik Vučić je rekao da se ne može reći da su prijatelji oni koji dijele teritoriju i nazivaju je civilizacijskom vrijednošću i prijateljskim odnosom prema Srbiji. "Nikome nismo ništa loše rekli, nikome nismo ništa ružno učinili. Jako te poštujem, jako si jaka, bit ćeš nam partner, ali nemoj se družiti, pričaj o tome da si dobar gost na fešti", rekao je Vučić.

Naveo je da je važno da građani znaju razliku. "Imat ćemo više nego dobre razloge da pravimo razliku između prijatelja i partnera. Znamo tko su oni koji nas zovu na slavu i s kim idemo na slavu", rekao je Vučić. Osvrnuo se i na Rafalee i rekao da u svim novinarima pojavljuju isti napisi. "Što je bilo? Srbija svojim Rafaleima narušava stabilnost u regiji. Srpski vojni proračun veći je od svih ostalih zajedno. Onda se čudite, a važno je da naši gledatelji znaju, da takav tekst nije izašao kad su Hrvati nabavili 12 rabljenih 'pušaka'. I nije te briga što lažeš. Nastavit ćeš lagati. Zato što je laž postala sastavni dio vašeg, kako kažu nalogodavci, uređivanja i svega što predstavljate", rekao je Vučić.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Istaknuo je da, s druge strane, ne znaju odgovoriti što je Srbija loše učinila Bošnjacima u posljednjih 12 godina. "I mogu vam reći bezbroj dobrih stvari koje im ni Tito nije učinio. A što ste učinili Srbima? A kako onda prema Srbima u Bosni i Hercegovini kada ni prema Bošnjacima niste učinili ništa dobro i pozitivno. I kad postavljate takva pitanja, kažu aha, Šešeljev jur, snajperom. Nikad u životu nisam imao snajpera. Čak ni u vojsci gdje sam bio u nekim specijalnim ešalonima, pješaštvu, nisam slučajno imao snajper. Ljudi, koliko vole lagati, to je fascinantno", rekao je Vučić.

Vučić je rekao da zemlje NATO-a nikada ne mogu pobijediti Srbiju u Ujedinjenim narodima dok se ne ujedine s islamskim zemljama. "Shvatio sam da nas zemlje NATO-a ne mogu pobijediti ni u čemu u Ujedinjenim narodima, osim kada se okupe zajedno s islamskim zemljama. I onda sam to odlučio, budući da su nam oni napravili cijelu tu priču u jednom tako lijepom partnerstvu zarad civilizacijskih vrijednosti. Sada ćemo biti birani koliko hoćemo, kako god hoćemo, kao nestalna članica Vijeća sigurnosti”, rekao je Vučić.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

“I jedna mala slobodarska zemlja pričala je o svim zločinima, pa i o onom u Srebrenici, i položila cvijet, a u Bratunac nitko nikada nije došao. Ne dolaze ni stranci, jer Srbi nisu neki ljudi. Kad su Srbi žrtve, to nije nešto o čemu bi bilo poželjno razgovarati, jesu li ikada išli u Prebilovce, sjećate se, talijanski veleposlanik je prije dvije godine razgovarao s hrvatskim žrtvama. Ne znam, kao što je danas Srbima dopušteno ući u Jasenovac”, rekao je Vučić.

Kazao je da se Srbija bori za istinu i da će učiniti "nešto što nisu očekivali od male Srbije". Kad je riječ o Rezoluciji o Srebrenici, predsjednik Vučić kaže da će ona otvoriti Pandorinu kutiju. "Otvorili su Pandorinu kutiju. Pa svake godine će imati samo prijedloge rezolucije o genocidu počinjenom nad našim narodom, nad sovjetskim narodom i tako dalje. Pa kako ćete onda objasniti da to nije genocid? Ubijate preko 20 milijuna sovjetskih građana, čak i do 27. Nije važno ni 22, 25, 27 ili 28 milijuna ljudi, naravno da je važno reci da nije genocid, a ti ćeš reći to što pričaš o osam tisuća ljudi, kako ćeš objasniti da nije genocid nad Armencima, koje su pobili Turci? U budućnosti će biti mnogo civilizacijskih vrijednosti", naglasio je predsjednik Srbije.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO Vučić u diplomatskoj akciji protiv rezolucije UN-a o Srebrenici. Podršku ima tek pokoje afričke zemlje