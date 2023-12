Srpski predsjednik Aleksandar Vučić objavio je danas na Instagramu video u kojem se zahvalio ženama koje su mu pomogle.

"Bliži se Nova godina pa sam iskoristio priliku da se zahvalim ljudima s kojima se najviše družim na poslu. Nedostaje Ivica Kojić, ali žene su uvijek bile najveća snaga mog kabineta. Hvala im na potpori i odricanju!", poručio je Vučić.

"Ovo su žene koje su zaslužne za ono što smo radili, koje su me trpile cijele ove godine. Neke me trpe 10-11 godina, neke 7-8, neke 5 ili 6. Prethodna godina je bila teška pa sam ih pozvao danas ovdje da ih počastim ovako bogato baklavama i sa šljivom kolačem. Da se zahvalim za sve što su napravile. One su naša snaga i moja snaga i pomagale u svemu, radile profesionalno svoj posao", dodao je Vučić.

