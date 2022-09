Od 1.9.2022 vozači u Njemačkoj moraju se opet naviknuti na cijene litre goriva veće od dva eura. Već prvi dan ovog mjeseca na benzinskim crpkama diljem zemlje moglo se vidjeti efekt ukidanja vladinih mjera koje su bile na snazi tijekom lipnja, srpnja i kolovoza. Država više ne subvencionira gorivo, u protekla tri mjeseca se država odrekla dobrog dijela prihoda od poreza za mineralna goriva, piše DW.

Tom mjerom (takozvani „Tankrabatt") savezna je vlada u ljetnim mjesecima smanjila porezno opterećenje na gorivo na najmanju razinu koju dopušta EU. U konačnici to za vozače znači da litra benzina E10 nakon ukidanja te mjere poraste i za 35 centi, a litra dizela za 17 centi. Analize pokazuje da je prvi dan rujna stvarna cijena goriva na crpkama ipak nije porasla za te maksimalne moguće iznose.

'Novo normalno'

No, cijene goriva su protekla dva tjedna ionako znatno porasle. Osim toga, vlasnici crpki su do srijede (31.8.) po povlaštenoj cijeni, tj. S povlaštenom poreznom stopom, mogli kupovati benzin i dizel, te ga po nešto povoljnijim cijenama prodavati mušterijama. Moguće je dakle da će proći još neko vrijeme prije nego što se vozači na crpkama suoče s „novim normalnim" cijenama.

Od ostalih mjera koje je vlada uvela kao reakciju na porast cijene energenata, s posljednjim danom kolovoza je „istekla" i mjesečna karta od devet eura.

Francuzi se voze jeftinije

Slična pravila kao njemački „Tankrabatt” postoje i u nekim drugim zemljama Europske unije. No, za razliku od Njemačke, gdje on više ne vrijedi, u susjednoj Francuskoj popust ne samo da nije ukinut – već je povećan. Umjesto dosadašnjih 18 centi, tijekom rujna i listopada na francuskom kopnu popust iznosi 30 centi po litri benzina ili dizela. A na Korzici i nekim prekomorskim područjima po navodima Ministarstva gospodarstva u Parizu na snazi je nešto manji popust.

U idućim mjesecima će se francuska verzija „Tankrabatta" smanjivati – u studenom i prosincu na 10 centi na kopnu, a onda konce ove godine bi on trebao biti kompletno ukinut. Popust na gorivo je dio vladinog paketa kojim se želi povećati kupovnu moć francuskih građana.

Pomoć vozačima u Italiji

I u Italiji vozači automobila i motocikala mogu računati s nešto nižim cijenama goriva, barem do početka listopada. Vlada u Rimu produžila je mjeru kojoj se cijena benzina, dizela i autoplina snižava za 30 centi po litri. Dekret koji je na snazi još od proljeća ove godine i koji je trebao ostati na snazi do 20. rujna, produžen je do 5. listopada.

Talijanska vlada trenutno radi na dodatnim mjerama pomoći građanima i poduzećima, čiji je cilj ublažavanja posljedica rasta cijena energije i goriva – kao direktne posljedice ruskog napada na Ukrajinu.