Prema medijskim izvješćima, Volkswagen se suočava s istragama o sumnjama u kršenje ljudskih prava tijekom vojne diktature (1964.-1985.) u Brazilu, piše Deutsche Welle.

Kako su u nedjelju izvijestili NDR, SWR i "Süddeutsche Zeitung", pozivajući se na istražne spise, brazilska podružnica VW-a optužena je za iskorištavanje robovskog rada, trgovinu ljudima i sustavno kršenje ljudskih prava u stotinama slučajeva. Navodi se odnose na razdoblje od 1974. do 1986. godine.

Sporna proizvodnja mesa, ne 'buba'

No ne radi se o proizvodnji popularnih ''Buba". Kako se navodi u izvješću istraživačkog tima, njemački koncern je u tom razdoblju osnovao farmu Companhia Vale do Rio Cristalino na rubu amazonskog područja. Farma površine oko 140.000 hektara u brazilskoj državi Pará trebala je poslužiti kao odskočna daska Volkswagenu za ulazak u unosni posao s mesom. I to na poziv brazilske vojne diktature, koja je njemačkom automobilskom koncernu nudila porezne olakšice.

Zločini su tamo počinjeni nad najamnim radnicima koji su korišteni prilikom krčenja i to, kako se nadalje navodi u izvješću, najvjerojatnije uz znanje uprave VW-a u Wolfsburgu. "To je bio oblik modernog ropstva", kaže tužitelj Rafael Garcia u Rio de Janeiru.

Prvo saslušanje sredinom lipnja

Koncern je o ovom slučaju obaviješten 19. svibnja i pozvan je na ročište 14. lipnja pred Trgovačkim sudom u glavnom gradu Brasiliji.

Volkswagen je na upit istraživačkog novinarskog tima priopćio: "Molimo vas da shvatite da ne možemo komentirati ove navode zbog mogućeg pravnog procesa u Brazilu." Koncern uvjerava kako se "svaki incident" na koji se odnosi istraga istražnih tijela uzima "vrlo ozbiljno".

Optužbe da je tvrtka kršila ljudska prava tijekom vojne diktature u Brazilu nisu nove. Vještačenje grupe povjesničara koju je 2017. naručio sam VW potvrdilo je da je ovaj njemački koncern aktivno podržavao vojnu diktaturu u Brazilu. VW je 2020. već jednom isplatio odštetu žrtvama diktature.