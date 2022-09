Postoji izravna prijetnja da bi Rusija mogla upotrijebiti taktičko nuklearno oružje u Ukrajini, rekao je vrhovni general te zemlje. Naime, u jezivom upozorenju, general Valerij Zalužni je rekao da bi nas naredba Vladimira Putina o korištenju nuklearnog oružja mogla odvesti na rub Trećeg svjetskog rata, prenosi The Sun.

Budući da Rusija nije u stanju poraziti Ukrajinu konvencionalnim oružjem i sada je gurnuta natrag u rat, rastu strahovi da bi Putin mogao upotrijebiti nuklearno oružje da preokrene tijek rata.

U rijetkoj izjavi za javnost, Zalužni je napisao je članak s ukrajinskim zastupnikom kako bi naglasio svoju zabrinutost. "Postoji izravna prijetnja upotrebe, pod određenim okolnostima, taktičkog nuklearnog oružja od strane ruskih oružanih snaga", rekao je Zalužni.

"Također je nemoguće u potpunosti isključiti mogućnost izravnog uključivanja vodećih svjetskih zemalja u 'ograničeni' nuklearni sukob, u kojem je već izravno vidljiva perspektiva Trećeg svjetskog rata", dodao je.

Zapad mora poslati upozorenje

Ukrajinski general je rekao da Zapad mora poslati upozorenje Kremlju da će se suočiti s odmazdom ako se upotrijebi nuklearno oružje.

“Svaki ruski praktični pokušaji u korištenju taktičkog nuklearnog oružja moraju se spriječiti korištenjem cjelokupnog arsenala sredstava koji su na raspolaganju svjetskim silama.

"Uostalom, počevši od ovog trenutka, Ruska Federacija će postati ne samo prijetnja mirnom suživotu Ukrajine, njezinih susjeda i niza europskih zemalja, već i istinski teroristička država globalnih razmjera."

Zalužnijevo upozorenje o prijetnji da će Rusija upotrijebiti nuklearno oružje slijedi ono umirovljenog britanskog generala Sir Richarda Barronsa. Richard je upozorio da će Putin "vjerojatno" upotrijebiti taktičko nuklearno oružje ako bude prisiljena na povlačenje.

Sredstvo prisile

Odlikovani zapovjednik objasnio je da ruska doktrina prihvaća korištenje malog nuklearnog oružja kao sredstva "prisile". "To bi bila prva uporaba nuklearnog oružja u 77 godina, čime bi se prekršio golemi tabu, ali Rusima to nije nezamislivo ako to ciljevi opravdavaju u njihovim očima", napisao je u kolovozu u The Sunday Timesu.

Zalužni je također otkrio da je Ukrajina ponovno zauzela više od 270 kvadratnih milja svog teritorija na istoku i jugu tijekom munjevite protuofenzive.