Rachel Marsden, konzervativna politička kolumnistica, televizijska komentatorica i sveučilišna predavačica, podrijetlom iz Kanade, ali sada sa sjedištem u Parizu, opisala je za RT neugodnu situaciju u kojoj se našla kada je otišla posjetiti majku u Kanadi. Preboljela je Covid-19, ali nije cijepljena.

"Otišala sam kući posjetiti majku. Kanada me je pokušala natjerati u Covid centar za zadržavanje prijeteći novčanim kaznama i policijskim mjerama jer ne priznaju moj prirodni imunitet. Nije mi preostalo ništa drugo nego da se odmah vratim u Europu...

Trebala bih se opuštati na terasi u dvorištu ili u jacuzziju u mojoj kući u blizini Vancouvera uz hladno piće po vrućem ljetnom danu. Umjesto toga, ja sam na letu Lufthanse i vraćam se u Pariz - samo nekoliko sati nakon što sam preko oceana stigala desetosatnim letom - jer su me dužnosnici moje zemlje izbacili", tvrdi Marsden.

Marsden kaže da se sve to dogodilo zato što je počinila prekršaj pri pokušaju ponovnog ulaska u svoju zemlju s dokazima o prirodno stečenim protutijelima na Covid-19, a ne onima koje je proizvelo cjepivo protiv koronavirusa.

Težak život za necijepljene

"Svakodnevni život za osobe koje su preživjele Covid-19 s prirodnim imunitetom na bolest nije za osobe sa slabim srcem. Kao netko s visokom razinom laboratorijski testiranih antitijela čija se razina još uvijek nije smanjila čak ni nakon nekoliko mjeseci poslije bolesti, moj liječnik je savjetovao da se ne cijepim", piše Marsden.

Francuska sada zahtijeva od nje da se svakih 48 sati testira brzim antigenskim testom ako želi i dalje imati pristup svakodnevnim mjestima poput javnog prijevoza, teretane, restorana, nekih trgovačkih centara i barova. No, kaže, to je cijena koju je spremna platiti za svoje zdravlje.

'Postupali su gore nego s kriminalcem'

"Kad sam se prvi put u godinu dana pokušala vratiti kući iz Pariza u Vancouver kako bih posjetila svoju staru majku, sa mnom su postupali gore nego s kriminalcem. Došla sam na zračnu luku s negativnim PCR testom, dva pozitivna testa na Covid antitijela iz ožujka i srpnja koji su dokazali da još uvijek imam značajan broj antitijela protiv Covida nakon oporavka, i 'Covid potvrdom o imunitetu' koju je napisao i potpisao moj francuski liječnik kako bi potvrdio ovu činjenicu", piše Marsden.

Kanadski granični službenik odbio je prihvatiti njezine rezultate laboratorijskih testova na antitijela kao dokaz oporavka i imuniteta te je tražio PCR test napravljen prije manje od tri mjeseca. Marsden tvrdi da nije ni znala da ima Covid sve dok nekoliko tjedana dana kasnije nije napravila test na antitijela.

Službenik također nije uzeo u obzir negativan PCR test koji je napravila nekoliko sati prije polaska ili druge antigenske testove koji su svi bili negativni i napravljeni svakih 48 sati tijekom 10 dana.

"Umjesto toga, naredio mi je da se prijavim za trodnevni boravak u državnoj ustanovi za zadržavanje (nakon čega slijedi obavezna i nadzirana 14-dnevna kućna izolacija). Zatim su me uputili federalnoj zdravstvenoj službenici koja me je pitala jesam li se prijavila i platila (do 2000 američkih dolara) za trodnevno zadržavanje. Rekala sam ne. Rekla je da nemam drugog izbora osim u vezi s tim u kojem objektu želim da budem pritvoren o svom trošku", ispričala je Marsden.

Majka se rasplakala čekajući ju

Na pitanje što će biti ako samo odšeta dalje, službenica joj je objasnila da bi je to moglo koštati kazne u visini od gotovo 6000 američkih dolara. Marsden je odabrala kupiti kartu za oko 1500 američkih dolara i vratiti se nazad. Uz to je morala potpisati dokument u kojem se obvezuje napustiti Kanadu uz prijetnju kazne koja uključuje i mogući zatvor.

"Samo nekoliko sati kasnije, sada sam na tom letu za Pariz. Majka se rasplakala čekajući me s druge strane dvorane za dolaske jer je njezina kći protjerana iz vlastite zemlje - nešto što Kanada ne radi čak ni sa osumnjičenima za terorizam bez nekakvog odgovarajućeg postupka.

Sljedeći korak za mene i druge koji su izloženi ovoj diskriminaciji trebao bi biti sudski izazov postupcima savezne vlade. Objekti za interniranje koje je naredila vlada za imune osobe koje su preživjele Covid pod prijetnjom zatvaranja nemaju mjesta u bilo kojoj demokraciji", zaključuje Rachel Marsden.