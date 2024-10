Vlasnik ostavio auto na aerodromu i otišao na Tajland. Vratio se i doživio šok: Vozilo je prešlo 2.700 km

Rudolf Meyer (68) iz Rotenburga shvatio je da je netko koristio njegov Audi Q5 dok je on sa suprugom bio na godišnjem odmoru u Tajlandu. Za njemačke medije je ispričao što se dogodilo. Rekao je kako je na internetu pronašao tvrtku "Skyway Parking" koja je izgledala pouzdano iako je na Googleu naišao na poneku lošu kritiku. Rezervirao je uslugu parkiranja i platio 115 eura za tri tjedna, piše Fenix magazin.

Dogovorio je mjesto sastanka sa zaposlenikom tvrtke te su se sastali izravno na terminalu zračne luke Frankfurt pa mu je predao ključeve vozila. "Skyway Parking" reklamira sigurna parkirna mjesta nedaleko u krugu tvrtke.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tri tjedna kasnije Rudolf Meyer i supruga su se vratili. Prethodno je obavijestio tvrtku za usluge parkiranja, dogovorio se sa zaposlenikom ispred terminala i on mu je vratio ključeve vozila. No, Meyer je shvatio kako je rezervoar vozila malo puniji nego kad ga je ostavio, unutrašnjost lijepo očišćena, osjetio se blagi miris cigareta. Prije nego što ga je predao, Rudolf Meyer je fotografirao mjerač kilometraže, pa shvatio kako sad pokazuje 2.700 kilometara više nego kad ga je ostavio. On i supruga su zvali tvrtku, ali nitko im se nije javio.

Kasnije su dobili direktora tvrtke Fraka B. On se ispričao Rudolfu Meyeru e-poštom i govorio o sigurnosnom propustu koji je sad ispravljen. Ujedno upozorava umirovljenika da svoje nezadovoljstvo ne iznosi u javnost.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tvrtka Franka B. na svojoj početnoj stranici reklamira podzemno parkiralište i videonadzor 24 sata dnevno. Svoj automobil možete predati zaposleniku izravno u zračnoj luci i dobiti ga natrag nakon odmora ili poslovnog puta. Ali što se događa u međuvremenu?

Meyer kaže kako je direktor Frank B. kazao kako se dogodio "prijestup pronevjere u tvrtki". Različita su vozila nezakonito premještena tijekom perioda parkiranja.

"Zaposlenicima koji su bili odgovorni za to odmah je dao otkaz bez prethodne najave i obavijestio policiju. Nudi odštetu, ali više ne želi da se o tome raspravlja u javnosti", rekao je Meyer koji još nije dobio konkretnu ponudu odštete.

Operater frankfurtske zračne luke, Fraport, svjestan je problema s "velikom raznolikošću divljih ponuda". Glasnogovornik Christian Engel stoga ukazuje na 15.000 parkirnih mjesta tvrtke, a dodatnih 8.500 trenutno je u izgradnji.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ovdje je jedno sigurno parkirati. Protiv "divljih ponuda" parkirnih mjesta poduzet će se mjere ako se pokaže da su prekršili zakon. Ali zračna luka je i javni prostor u koji svatko može ući. Sve dok se tamo ne događa ništa protuzakonito, teško će se intervenirati", rekao je Engel. Meyer kaže kako je sretan što su mu bar vratili vozilo jer moglo se dogoditi da bez njega ostane. Gdje je vozilo bilo dok je on bio na godišnjem, još ne zna. Slučaj istražuje policija Rotenburga. Meyer je podnio tužbu te se provodi istraga o "neovlaštenom korištenju vozila" no, kaže, ne nada se da će biti koristi.

POGLEDAJTE VIDEO: Kakav ljepotan! Ni godine mu ne mogu ništa. Ima 99, kupljen u prvom auto salonu u Zagrebu, registriran i vozi