Ruski predsjednik Vladimir Putin sa sjetom je govorio o raspadu Sovjetskog Saveza prije tri desetljeća, nazvavši ga propašću "povijesne Rusije" i dodao da ga je teška ekonomska kriza koja je nakon toga uslijedila primorala da počne raditi kao taksist.

Putinove izjave koje je u nedjelju prenijela državna televizija, među njegovim će kritičarima vjerojatno dodatno rasplamsati nagađanja o njegovim vanjskopolitičkim namjerama. Kritičari ga optužuju da kani ponovno stvoriti Sovjetski Savez i da razmišlja o napadu na Ukrajinu, što Kremlj odlučno odbacuje.

"Bio je to raspad povijesne Rusije pod tadašnjim nazivom Sovjetski Savez", rekao je Putin o raspadu SSSR-a 1991. Njegove su izjave prenesene u nedjelju u dokumentarnom filma pod nazivom "Rusija: Nova povijest", izvijestila je državna novinska agencija RIA.

Neugodno mi je o tomu govoriti, no nažalost i to se zbilo

Ruski je predsjednik prvi put opisao na koji je način na njega osobno utjecala teška gospodarska situacija koja je uslijedila nakon raspada Sovjetskog Saveza, kad je Rusija upala u dvoznamenkastu inflaciju.

"Ponekad sam morao voziti taksi. Neugodno mi je o tomu govoriti, no nažalost i to se zbilo", rekao je. Putin je u sovjetsko doba radio za KGB, a u ranijim je izjavama o raspadu Sovjetskog Saveza, kojim se upravljalo iz Moskve, govorio kao o "najvećoj geopolitičkoj katastrofi" 20. stoljeća.

No njegove najnovije izjave upućuju na to da je on taj raspad doživio kao korak unatrag kada je posrijedi moć Rusije.

Sve češće govori kako su susjedi 'sastavni dio ruske kulture'

Jedna od 15 sovjetskih republika bila je i Ukrajina.

Putin je ove godine na internetskoj stranici Kremlja objavio članak od više od 5000 riječi u kojemu je pojasnio zašto smatra da su južni susjedi Rusije sastavni dio ruske povijesti i kulture.

Ovakvo stajalište Kijev odbacuje i smatra ga politički motiviranim, kao i previše pojednostavljenom verzijom povijesti. Zapad optužuje Rusiju za gomilanje više desetaka tisuća vojnika blizu granice s Ukrajinom, koji se možda spremaju za potencijalni napad na Ukrajinu već u siječnju.

Grupa sedam bogatih svjetskih demokracija u nedjelju je upozorila Moskvu na goleme posljedice i isto takve troškove napadne li Ukrajinu. No Kremlj uporno tvrdi da Rusija ne planira napad na Ukrajinu i da su zapadnjaci povjerovali u agresivne nakane Moskve na temelju "lažnih zapadnjačkih medijskih napisa".