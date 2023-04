Počeo je potpuni kolaps i raspad Rusije Vladimira Putina i Zapad mora biti spreman nositi se s potencijalno katastrofalnim posljedicama, upozorio je visoki dužnosnik u vladi ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, prenosi Daily Mail.

Oleksij Danilov, tajnik Ukrajinskog vijeća za nacionalnu sigurnost i obranu, rekao je da Zapad mora biti u stanju pripravnosti, jer u prošlosti nije bio spreman za raspad Sovjetskog Saveza.

Rekao je da Kijev vjeruje da će se Rusija raspasti na "spektakularan" način u sljedećih nekoliko godina.

Prijeti ozbiljan problem

No, Danilov je upozorio da Kina drži prevagu nad neizbježnom kapitulacijom Kremlja. Rekao je da bi se stvorio novi ozbiljan problem ako bi Zapad dopustio Kini da preuzme teritorij u Rusiji.

Najviši ukrajinski dužnosnik rekao je to u trenutku dok Finska i službeno ulazi u NATO, osiguravajući svoje mjesto u zapadnom vojnom savezu. Govoreći u intervjuu za The Times, Danilov je objavio: "Zapad ne poznaje Rusiju i Zapad se boji fragmentacije u Rusiji. Ali ovaj proces je već u tijeku."

Posljednjih mjeseci sukob je bio usmjeren na istočni grad Bahmut u blizini regije Donjeck, pri čemu nijedna strana nije postigla značajne uspjehe.

Fokus na diplomaciju

Budući da je napredak s obje strane trenutno u zastoju, fokus je stavljen na diplomaciju. Prošlog mjeseca kineski predsjednik Xi Jinping posjetio je Moskvu na trodnevnom summitu s Putinom.

Posjet je bio pokušaj Moskve da pokaže bliske odnose s Pekingom protiv zapadnih saveznika, posebice SAD-a. Ali Danilov vjeruje da je posjet jednostavno pokazao slabost Kremlja.

Rekao je da je Rusija izgubila svoju moć nad nekoć lojalnim saveznicima u Aziji, a sada Kina čeka kolaps Rusije kako bi zauzela sibirski daleki istok gdje postoji značajna kineska populacija.

"Dopustiti Kini da preuzme ruski teritorij bit će opasno za Zapad jer će otključavanjem jednog problema stvoriti drugi", rekao je za The Times. "Zapad sada mora poduzeti početne korake".

'Kina je vlasnik Rusije'

Danilov je ukazao na ishod summita, napominjući da Kina nije pristala isporučiti oružje Rusiji. I unatoč tome što su javno izjavili da je prijateljstvo između dviju zemalja "bez granica", u završnim deklaracijama toga nije bilo.

Davilov je za The Times rekao: "Kina je velika zemlja i bit će moćan suparnik anglosaksonskom svijetu. Sada je to vlasnik Rusije. Bez njih Rusija više neće poduzimati nijednu važnu akciju. Rusija je u potpunosti izgubila svoj suverenitet. To je činjenica."

Rekao je da je Kina djelovala samo u vlastitom interesu kada je odbila zapadne sankcije na kupnju ruske nafte i plina, a kineska ruka je zbog toga samo ojačala.