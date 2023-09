Pop superzvijezda Britney Spears, pokazala je potpuno novu tetovažu zmije blizu donjeg dijela leđa na Instagram Reelu kojeg je objavila u petak. Video je započela pokazivanjem tetovaže na donjem dijelu leđa. Pritom je bila odjevena u žuto-bijeli skraćeni top s printom i odrezane bijele traper hlače.

“Moja nova tetovaža zmije, ljudi. Tako sam uzbuđena!" uzviknula je Britney u isječku plešući pred kamerom s velikim osmijehom. Spears je svoju objavu na društvenim mrežama naslovila jednim emotikonom zmije.

Razvod Britney Spears i Sama Asgharija

Nova tetovaža pjevačice dolazi nekoliko tjedana nakon njenog prekida šutnje o razvodu od supruga Sama Asgharija.

Osvrnula se na njihov nadolazeći razvod u objavi na Instagramu od 18. kolovoza, napisavši tada: “Kao što svi znaju, Hesam i ja više nismo zajedno … 6 godina je dugo vremena za biti s nekim, pa sam malo šokirana, ali … Nisam ovdje da objašnjavam zašto jer se to iskreno nikoga ne tiče !!!" rekla je Spears te nastavila:

“Ali, nisam više mogla podnijeti bol iskreno!!! Na neki telepatski način primam toliko poruka od prijatelja da mi rastapaju srce i zahvaljujem vam!!! Predugo sam bila jaka i moj se Instagram možda čini savršenim, ali daleko je od stvarnosti i mislim da svi to znamo!!! Voljela bih pokazati svoje emocije i suze o tome kako se stvarno osjećam, ali iz nekog razloga uvijek sam morala skrivati svoje slabosti!!!", dodala je Spears. "Da nisam tatin jaki vojnik, slali bi me na mjesta da me liječe liječnici !!! Ali tada sam najviše trebala obitelj!!! Obitelj bi te trebala voljeti bezuvjetno… ne pod uvjetima!!!!"

Razvod braka Sam i Britney potvrdili su za PEOPLE, 16. kolovoza, a glumac je isti dan podnio zahtjev za razvod. Unatoč teškom razdoblju, Spears je "odličnog raspoloženja unatoč svemu što se događa", rekao je izvor za PEOPLE.

“Očito je da to nikad nije lako proći, ali ona ostaje pozitivna i fokusirana je na budućnost”, dodali su.