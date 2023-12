Slučajevi otvorene mržnje prema Židovima postali su puno češći nakon terorističkog napada Hamasa na Izrael, izvijestilo je Savezno udruženje ureda za istraživanje i informiranje o antisemitizmu (RIAS), piše Deutsche Welle.

Udruženje je u razdoblju između napada militantno-islamističkog Hamasa na Izrael 7. listopada i 9. studenoga registriralo 994 antisemitska izgreda. To je u prosjeku 29 incidenata dnevno i time četiri puta više od prošlogodišnjeg prosjeka.

"Uočavamo rast broja antisemitskih incidenata od 7. listopada, a ne tek od izraelske reakcije", rekao je za DW Daniel Poensgen, znanstveni referent u RIAS-u. Dakle, zaključuje on, aktualni događaji kao što je izraelska kopnena ofanziva nisu odlučujući za taj trend.

Prema procjenama RIAS-a tu je važnije nešto drugo: "Kako će se pristupiti događaju, kako će se o tome razgovarati i u kojoj mjeri politički akteri ovdje u Njemačkoj koriste taj događaj kao povod za mobiliziranje?" Na taj način se motivira ljude za javno izražavanje već postojećih antisemitskih stavova ili za antisemitska djelovanja, napominje Poensgen.

Napadi u okruženju oko vlastitog doma

Prema RIAS-ovom izvještaju, u 59 slučajeva ljudi su doživjeli antisemitske napade u blizini svoje kuće. "To zadire u njihovu neposrednu privatnu sferu", kaže Poensgen.

"To su mjesta koja ne mogu izbjegavati, kao što to mogu kod određenih gradskih četvrti ili nogometnih utakmica kada Židovke i Židovi kažu: u redu, raspoloženje je upravo agresivno, onda ne idem tamo. To u okruženju oko vlastitog doma nije moguće. Stubište u stambenoj zgradi, tu se mora svakodnevno prolaziti i zato su takvi izgredi posebno prijeteći."

To je Cyrus Overbeck iz Duisburga doživio na vlastitoj koži. On se već godinama zalaže protiv antisemitizma i desnog ekstremizma. U prošlosti je više puta policiji prijavljivao oštećenja imovine i napade neonacista.

Odustajanje od nošenja Davidove zvijezde ili kipe

Overbeck je u razgovoru s DW-om izvijestio o antisemitizmu koji se odnosio na Izrael, a koji doživljava od 7. listopada. Ispred ateljea i kuće ovog umjetnika židovskih korijena nedavno je bilo ostavljeno 30 letaka s izraelskim zastavama na kojima je pisalo: "Stanite na zastavu, pljunite na nju, zapalite zastavu: Sloboda Palestini." Overbeck je izašao iz kuće i ondje je stajao, kako je ispričao, "očito vrlo agresivan čovjek s palestinskom maramom, koji me je vrijeđao".

Prema RIAS-u, mnoge Židovke i Židovi u međuvremenu odustaju od nošenja lančića s Davidovom zvijezdom ili navlače kapu preko kipe koja ih čini prepoznatljivima kao židovske vjernike. Osim toga, udruženje je dobilo izvještaje roditelja koji svoju djecu zbog straha od antisemitskih napada neko vrijeme nisu slali u škole ili dječje vrtiće.

RIAS je zabilježio tri slučaja "ekstremnog nasilja". Među njima je i napad na Berlinski centar zajednice. Dvije zamaskirane osobe bacile su zapaljive predmete u smjeru centra u kojem se, osim sinagoge, nalaze i dječji vrtić i škola.

Osim toga, RIAS je izvijestio i o 29 napada, 32 slučaja prijetnji i 72 oštećenja imovine. U 854 slučaja RIAS govori o "uvredljivom ponašanju".

Raste udio incidenata iz islamističkog i ljevičarskog miljea

I sigurnosne službe su nakon 7. listopada registrirale snažan rast broja antisemitskih izgreda. Savezni kriminalistički ured (BKA) je od tada zabilježio 680 antisemitskih kaznenih djela.

Za razliku od državnih organa, RIAS registrira i incidente koji nisu kazneno djelo kao i moguća kaznena djela koja nisu službeno prijavljena. Svatko tko doživi mržnju prema Židovima može se javiti ovom udruženju. RIAS pokušava verificirati te dojave i pomoći pogođenima da dobiju nužnu pomoć.

RIAS također navodi i koje se političke motivacije kriju iza izgreda. Nakon 7. listopada tu je posebno porastao udio incidenata iz islamističkog i ljevičarskog miljea.

"Ali mi redovito kod okupljanja vidimo da antisemitizam služi kao povezujuća ideologija i okuplja ljude iz potpuno različitih političkih spektara", pojašnjava Poensgen. "Tu može biti i da ljudi koji su u stvari lijevo orijentirani demonstriraju zajedno s islamistima, a možda i zajedno s desnim ekstremistima kao što su pristaše Sivih vukova."

Središnje vijeće Židova u Njemačkoj nazvalo je ovaj izvještaj "zastrašujućim". I navelo da se te brojke poklapaju s iskustvima židovskih zajednica.

U priopćenju za javnost Središnje vijeće Židova u Njemačkoj se također osvrnulo i na slučaj Gil Ofarim. Ovaj njemački glazbenik židovskog podrijetla je prije dvije godine optužio zaposlenika u jednom hotelu u Leipzigu za antisemitizam. Sada je priznao da su te optužbe bile lažne. Ispravno je "kod optužbi za antisemitizam stajati na strani pogođenog, podržavati ga i najprije ne dovoditi u pitanje antisemitsko iskustvo", piše u priopćenju. Ali se ističe da se takve optužbe nikada ne smiju izricati bez razloga.

