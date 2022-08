Branimir Vidmarović, vanjskopolitički analitičar, prokomentirao je za N1 napetosti između Kine i Tajvana, kao i trenutačnu ratnu situaciju u Ukrajini. Jedna od tema bila je i smjena članova ukrajinske obavještajne službe.

"Postoje strahovi da su ti ljudi bili vezani uz rusku stranu i da su igrali dvostruku igru. Ovaj potez čini mi se kao logičan i zdrav”, rekao je i tome dodao da su "Amerikanci Zelenskom vjerojatno sugerirali da se radi o ljudima koji mogu nanijeti štetu ukrajinskoj sigurnosti”.

Putinovi partneri

Potom se osvrnuo na izjave ruskog predsjednika Vladimira Putina, koji je zapadnim zemljama poručio da će, nastave li naoružavati Ukrajinu, on naoružati svoje partnere.

“Ovdje se ne radi o partnerima koji mogu zaprijetiti Ukrajini. Radi se o stvaranju napetosti u drugim točkama svijeta. Rusko oružje je došlo do izražaja kroz ovu agresiju i pokazalo se visoko učinkovitim.

Rusija sada ima kapacitete da proširi svoju mrežu i proda oružje, te da surađuje sa svima onima koje zapad smatra prijetnjom, poput Pakistana i Indije”, naglasio je, pa otvorio pitanje jesu li se Europljani i SAD prevarili po pitanju toga koliko je svijet spreman stati na nečiju stranu.

“S jedne strane imamo jačanje regionalizma. Zemlje koje su prije ovisile o vezama s SAD-om ili Rusijom sada žele same rješavati svoje probleme. Imamo i neo-antikolonijalizam i nasljeđe nesvrstanosti.

Borba protiv autoritarizma

Tamo gdje je Washington očekivao snažnu podršku, došlo je do toga da većina zemalja ne podržava narativ o borbi protiv autoritarizma, već žele graditi veze s jednima i drugima. To je strateški fijasko zapada. Nema sankcija koje bi mogle dovoljno udariti po Rusiji jer većina svijeta to ne podržava”, rekao je.

Mišljenja je da rat neće tako skoro stati. "Ukrajina je pokazala da se može obraniti, a SAD može slati pomoć unedogled. Čak im i odgovara da se Rusija u potpunosti iscrpi. Ovaj konflikt bi mogao potrajati još nekoliko godina”, kazao je.