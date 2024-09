Uzbuna u Njemačkoj, urušio se važan most: 'Čuo sam eksploziju, a onda sirene'

Most Carola na rijeci Elbi u Dresdenu srušio se usred noći. Dijelovi mosta koji povezuje povijesni stari grad s novim gradom srušili su se vodu, a tu nije kraj. I dalje postoji opasnost od urušavanja dijelova mosta.

Foto: Profimedia

Oko 3 sata ujutro čuo se prasak. Hendrik Pach rekao je za BILD:"Čuo sam jaku eksploziju i probudila me. U mraku se ništa nije vidjelo. Onda sam čuo sirene". Most Carola je jedan od najvažnijih mostova u Dresdenu. Uništen je u Drugom svjetskom ratu, obnovljen kao četverotračni automobilski most u doba DDR-a i otvoren 1971. Dio koji povezuje staru podlogu s komponentama iz DDR-a sada se očito urušio.

Foto: Profimedia

Foto: Profimedia

Konstrukcija je pukla na jednom od priključaka sa strane starog grada. Hitne službe zatvorile su cijelo područje oko mosta Carola i sam most. Policijski glasnogovornik rekao je za BILD: “Upozoreni smo u 3:01 ujutro. Most je već bio u Elbi", kazao je glasnogovornik policije. Na sreću, nitko nije ozlijeđen.

Hitne službe kažu da postoji opasnost od kolapsa. "Očekujemo da bi se daljnji dijelovi mosta mogli srušiti", rekao je glasnogovornik vatrogasne službe. Ljudi bi se svakako trebali držati podalje od mosta. "Postoji opasnost po život", rekao je glasnogovornik.