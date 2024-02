U zrakoplovu Lufthanse koji je u četvrtak navečer letio iz Bangkoka za München preminuo je 63-godišnji Nijemac. Muškarac je prema riječima svjedoka "iskašljavao litre krvi", a zatim se srušio i preminuo usred leta. Muškarac je na let došao sa suprugom Filipinkom, piše Fenix magazin.

"Muškarac se nije dobro osjećao. Njegova supruga je primijetila da teško diše i jako se znoji, a na pitanje stjuardesa rekla je da su morali trčati do zrakoplova kako bi stigli na let. Stjuardesa ga je pitala je li dobro, bila je jako zabrinuta. Ali ipak su ga pustili na let", rekla je Karin Missfelder, jedna od putnica.

S vremenom se stanje muškarca pogoršavalo pa je Karin otišla do stjuardesa potražiti pomoć. Pilot je preko razglasa obznanio da im je hitno potreban liječnik. Na letu je bio 30-godišnji liječnik iz Poljske koji nije dobro govorio engleski.

"Pregledao je čovjeka i rekao da je OK. Stjuardesa je muškarcu dala čaj od kamilice, ali on je već pljuvao krv u vrećicu koju mu je supruga pružila", ispričao je Martin Missfelder.

Nakon što je zrakoplov poletio stanje muškarca se dramatično pogoršalo. Iz usta i nosa potekla mu je krv koja je poprskala unutrašnjost zrakoplova Airbus A380.

Karin Missfelder je kazala kako je u zrakoplovu uslijedio potpuni užas jer su putnici vrištali kad su vidjeli da muškarac iskašljava krv.

Putnik se nakon toga onesvijestio, a stjuardese su počele s reanimacijom koja je trajala oko pola sata. Nažalost, preminuo je.

"U zrakoplovu je nastala mrtva tišina. Krivila sam sebe što nisam nešto ranije rekla. Čovjek je izgledao tako loše, ne razumijem zašto je pilot poletio. Trebala sam intervenirati, ali vidjela sam da ga pazi liječnik pa se nisam htjela miješati", rekla je Karin Missfelder.

Tijelo muškarca su prenijeli u prostor za zaposlenike, a kapetan je putnike obavijestio o njegovoj smrti i rekao kako se zrakoplov mora vratiti u zračnu luku u Bangkoku. Zrakoplov je napustio Bangkok u 23:50 sati i sletio natrag u Tajland oko 08:28 sati u petak ujutro.

Supruga preminulog muškarca, kao i ostali putnici, su ponovno morali proći kroz cijeli proces provjere i ukrcavanja na drugi zrakoplov, jer su im rezervirali mjesta na novom letu preko Hong Konga.

"Supruga preminulog muškarca je stajala tamo sasvim sama, morala je izdržati sve formalnosti ponovne provjere", rekao je Martin Missfelder ističući kako su čekali dva sata prije nego su dobili informacije o novom letu.

Iako su posada i liječnik u zrakoplovu odmah poduzeli sveobuhvatne mjere prve pomoći, putnik je preminuo tijekom leta. Ispričavamo se putnicima na neugodnosti, rekao je glasnogovornik Lufthanse.

