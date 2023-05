NATO savez aktualniji je nego ikad prije, no prijetnje s kojima se koalicija suočava sasvim su drugačije nego u vrijeme njezina osnivanja. Međutim, najjača, najuspješnija savezništva su ona koja se mogu prilagoditi promjenama, a nakon 14 mjeseci podupiranja Ukrajine u njezinom ratu protiv ruske brutalne invazije, jasno je da je u tijeku veliko prestrojavanje. Okosnica NATO-a, nekada sa središtem u Parizu i Berlinu, pomiče se prema istoku i sada se proteže od Helsinkija do Crnog mora. Istočnoeuropske nacije —Poljska, Rumunjska, Finska i baltičke države — jasnije od svojih zapadnih susjeda shvaćaju prijetnju koju predstavlja Rusija i imperativ kolektivne odlučnosti u suočavanju s njom, ističe za Foreign Policy američki zastupnik i predsjednik kongresnog odbora za oružane snage Mike Rogers.

Poljska nova sila na koju se može računati

Na primjer, možda nijedna europska država nije se posvetila i žrtvovala više kako bi se suočila s izazovom koji je nametnula Rusija od Poljske — nacije od samo 37 milijuna stanovnika, što je gotovo polovica stanovništva njezine saveznice Njemačke. Unatoč relativnoj veličini Poljske, postoje planovi za više nego udvostručenje veličine poljske vojske, dovodeći je na 300.000 vojnika, što će je učiniti daleko najvećom u Europi. Iako brojke nisu sve, Poljska i baltičke zemlje su među samo nekolicinom država NATO-a koje su dosljedno ispunjavale obvezu koju su 2006. preuzele sve članice Saveza da će potrošiti najmanje 2 posto svog BDP-a na obranu i uložiti 20 posto obrambenih proračuna u glavnoj opremi kako bi osigurali NATO-ovu vojnu spremnost.

Idući dalje od ovih obveza, u ožujku 2022. poljska vlada donijela je zakon koji nalaže zemlji da troši 3 posto svog BDP-a na obranu počevši od ove godine, nakon čega su nedavno uslijedili planovi da se posveti više od 4 posto svog BDP-a na obranu — daleko premašujući relativne doprinose svih ostalih država NATO-a, uključujući zemlje poput Kanade i Njemačke. Poljski ministar obrane Mariusz Blaszczak udvostručio je ovu strategiju, objašnjavajući: "Zločinački napad koji je izvršila Ruska Federacija, ciljajući Ukrajinu, i nepredvidiva priroda [ruskog predsjednika Vladimira] Putina znači da moramo još više ubrzati modernizaciju opreme .”

Tražio sam da se koncentriramo na prave saveznike

"Sa svog položaja u Odboru za oružane snage Zastupničkog doma, radio sam na ubrzanju napora našeg postojanog saveznika da ojača istočni bok NATO-a, uključujući pritisak na Bidenovu administraciju da ubrza transfer tenkova M1A2 Abrams, koje je Poljska tražila kako bi pomogla u odvraćanju i, ako potrebno, odbiti ruske invazione snage. Američko-poljsku industrijsku koprodukciju protutenkovskih projektila i drugih sustava kao što je HIMARS također treba potaknuti i ubrzati gdje je to moguće. Ova koprodukcija pomoći će ublažiti trenutne probleme u opskrbnom lancu i manjak radnika te pomoći u bržem obnavljanju europskih zaliha streljiva. Trenutno postoji i pritisak, koji u potpunosti podržavam, da se unaprijede naše lokacije obalnih postaja u Poljskoj i Rumunjskoj kako bi se omogućilo praćenje ruskih krstarećih, balističkih i hipersoničnih projektila koji prijete NATO-u." dodaje Rogers.

Također treba napomenuti da Sjedinjene Države imaju koristi od ulaganja svojih saveznika u obranu. Novac koji Poljska, Estonija, Latvija, Litva, Ujedinjeno Kraljevstvo i Rumunjska troše na Ukrajinu zapravo pomaže popraviti naše sustave širenjem proizvodnje, zapošljavanjem novih radnika i standardizacijom NATO-ovog naoružanja daleko od sovjetskih naslijeđenih sustava - čineći američku vojsku i cijeli savez spremniji za svaku buduću borbu. Dodatno, i možda najvažnije, Kongres SAD-a dao je Ministarstvu obrane ovlasti za provođenje višegodišnje nabave ključnog streljiva, što će omogućiti kupnju artikala tijekom više godina, a ne godišnje.

"Ovaj potez će povećati predvidljivost, smanjiti troškove i pomoći da se osigura da američka vojska bude u stanju održati svoje vlastite zahtjeve spremnosti i da možemo nastaviti našu podršku Ukrajini, Tajvanu i drugim saveznicima i partnerima. Također su u tijeku razgovori između Poljske i Ujedinjenog Kraljevstva o izgradnji velike tvornice oružja u Poljskoj—važan korak kako bi europska obrana postala samodostatnija", kaže.

Preusmjeravanje partnerstva

Kada određene zemlje krenu u susret prijetnji, kao što je to učinila Poljska, Sjedinjene Države trebaju to uzeti u obzir i preusmjeriti svoja partnerstva unutar saveza prema onima čije je ponašanje najviše usklađeno s njihovim strateškim ciljevima. Zato sam bio zadovoljan kada je objavljeno da će se u Poljskoj uspostaviti stalni stožer V. korpusa kopnene vojske SAD-a. To je, zajedno s obrambenim projektilima Aegis Ashore u Poljskoj i Rumunjskoj, primjer trajne predanosti Sjedinjenih Država zaštiti svojih istočnoeuropskih saveznika. Ovi će potezi kratkoročno učiniti NATO sigurnijim, a dugoročno odvratiti Rusiju od daljnje agresije.

Međutim, mora se učiniti više kako bi se ojačao obrambeni položaj našeg saveza i odvratile zajedničke prijetnje s kojima se suočavamo, upozorava Rogers.

Prvo, došlo je vrijeme da se sadašnje američke snage u Europi prebace u zemlje koje najviše ulažu u vlastitu sigurnost. To je na istoku, sa zemljama koje istinski razumiju ruske prijetnje, gdje će naše trupe biti najkorisnije i imati najveći utjecaj na odvraćanje. "Zato sam uključio Odjeljak 1075 u Zakon o autorizaciji nacionalne obrane za ovu fiskalnu godinu - kako bih prisilio Pentagon da ispita premještanje američkih snaga iz 'Stare Europe' u 'Novu Europu'.", kaže

Zatim, čelnici u Washingtonu moraju priznati da je Temeljni akt NATO-a i Rusije zapravo uništen ruskim ratom koji je u tijeku. Potpisan 1997. godine, ovaj sporazum nastojao je izgraditi povjerenje i suradnju između dviju strana, ali s obzirom da je Putin pokrenuo najveći kopneni rat u Europi od Drugog svjetskog rata, politička obveza ovog sporazuma više ne bi trebala ograničavati kretanje američkih trupa i njihovo stacioniranje u Istočnoj Europi kakva je bila u proteklih četvrt stoljeća. Savez bi trebao djelovati jedinstveno i službeno proglasiti čin mrtvim na nadolazećem summitu NATO-a u Vilniusu, u Litvi, a Kongres bi trebao i sam to istaknuti u znak podrške.

'Moramo se pripremiti i na prijetnju iz Kine'

Kako bi održali solventnost saveza, čelnici također moraju biti okrenuti budućnosti i pripremiti se suprotstaviti se ne samo trenutnoj prijetnji Rusije, već i onoj Kine, koju je američki ministar obrane Lloyd Austin definirao kao dugoročni izazov. S obzirom na to, Sjedinjene Države trebale bi javno izjaviti da sljedeći glavni tajnik NATO-a mora doći iz zemlje koja ispunjava svoju obvezu od 2 posto i voljna je suprotstaviti se Komunističkoj partiji Kine, kao što je to učinio glavni tajnik Jens Stoltenberg. Dolazak sljedećeg glavnog tajnika NATO-a iz Poljske, Rumunjske, Ujedinjenog Kraljevstva ili baltičke zemlje bio bi mudar i dobro zaslužen izbor.

Dok gledamo druge prijetnje s kojima se suočava NATO, nedavni posjet francuskog predsjednika Emmanuela Macrona Kini i dodvoravanje kineskom predsjedniku Xi Jinpingu - diktatoru u mukama genocida - trebali bi zabrinuti cijeli savez. Grijesi energetske ovisnosti o Rusiji trebali bi poslužiti kao upozorenje za svakoga tko se želi približiti Kini. Srećom, Macronovo mišljenje je usamljen glas u Europi, a njegovoj viziji budućnosti kontinenta postoje jaki protivnici. Jedan takav primjer opet dolazi iz Poljske. Nakon posjeta, poljski premijer Mateusz Morawiecki odmah je i jasno odbacio Macronove komentare, rekavši: "Umjesto izgradnje strateške autonomije od Sjedinjenih Država, predlažem strateško partnerstvo sa Sjedinjenim Državama."

Jasno je da se središte gravitacije za odlučnost saveza pomaknulo na istok: Varšava, Tallinn, Riga, Vilnius i Bukurešt nova su okosnica NATO-a, a Sjedinjene Države trebaju prilagoditi svoju politiku i držanje u skladu s tim.