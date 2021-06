Dio nebodera u kojem je smješteno 136 stanova urušio se u Miami Beachu u Floridi, pri čemu je poginula najmanje jedna osoba, dok ih je zasad deset prevezeno u bolnicu, javlja CNN.

Do urušavanja je došlo u noćnim satima. Na mjestu događaja gotovo je stotina vatrogasnih postrojbi koji pokušavaju izvući stradale ispod ruševina, a vatrogascima pomaže i policija i hitna služba.

Snimke s mjesta događaja pokazuju ulicu punu krhotina i ostataka djelomično urušene zgrade koja ima 12 katova. Dvanaestokatnica ima 136 jedinica, a u kolapsu je sudjelovalo 55 jedinica na sjeveroistočnoj strani.

"Zgrada se zatresla, a onda sam pogledao kroz prozor i nisam ništa mogao vidjeti... Mislio sam da dolazi oluja, a kad se prašina raščistila, vidio sam da se urušilo dvije trećine zgrade", kazao je jedan građanin koji živi u neposrednoj blizini za CBS Miami.

Zvuk urušavanja poput tornada ili potresa

Muškarac koji je boravio u obližnjem hotelu rekao je da je kolaps zvučao poput "tornada" ili "potresa", prenosi Fox News. "Bilo je to najluđe što sam u životu čuo", rekao je.

Gradonačelnik Surfsidea Charles Burkett rekao je za NBC kako je "teško zamisliti kako bi se to moglo dogoditi". "Zgrade jednostavno ne padaju", rekao je nakon ove tragedije te dodao kako su se na zgradi izvodili građevinski radovi na krovu ali nejasno je jesu li isti uključivali tešku opremu.

Dužnosnik grada Surfsidea u kojem je došlo do urušavanja nebodera Andy Hyat rekao je da bi traganje za preživjelima i spašavanje moglo potrajati čak do tjedan dana. "To nije nešto što će biti brzo gotovo. Moglo bi potrajati, možda čak i tjedan dana", rekao je Hyatt.

Zapovjednik vatrogasaca okruga Miami-Dade Ray Jadallah rekao je da su spasioci na mjesto nesreće dovezli radne strojeve koji će pomoći s raščišćavanjem ruševina. Dodao je kako spasilački timovi rade na učvršćivanju zgrade iznutra kako bi mogli nastaviti s ulaskom u zgradu i lociranjem preživjelih.

Guverner američke savezne države Floride Ron DeSantis rekao je da se lokalni i državni dužnosnici nadaju da će iz urušenog nebodera biti spašeno još ljudi. "Pripremamo se i za loše vijesti obzirom na uništenje kojem smo svjedočili", rekao je DeSantis.

Također, spasilačkim timovima koji tragaju za preživjelima posao bi dodatno mogla otežati oluja koja se približava obalnom području Miamija, javlja CNN.