Užas u Rimu! Urušila se srednjovjekovna kula, čovjek ostao zarobljen

Dio srednjovjekovne kule Torre dei Conti u blizini Carskih foruma u Rimu urušio se u ponedjeljak ujutro tijekom radova na obnovi. Vatrogasci su spasili četiri radnika, a jedan je ostao zarobljen pod ruševinama.

Toranj, koji je 1238. godine izgradio papa Inocent III. i koji se nalazi u blizini Koloseuma i Rimskog foruma u povijesnom središtu Rima, bio je u fazi obnove financirane talijanskim Nacionalnim planom oporavka i otpornosti kada se djelomično urušio, objavio je EuroNews.

Iz Rimske vatrogasne brigade na mjesto događaja poslana su tri operativna tima, dva kamiona s ljestvama i specijalizirane jedinice. Tri radnika zarobljena na vrhu tornja evakuirana su kroz vrata pomoću kamiona s ljestvama, a četvrti je radnik izvučen iz konstrukcije.

Roma, crolla altra porzione della Torre dei Conti pic.twitter.com/V6cyLElzQK — Local Team (@localteamit) November 3, 2025

Prema prvim izvješćima, jedna osoba je ostala ispod ruševina. Spasilačke se operacije nastavljaju.

Gradonačelnik Rima Roberto Gualtieri stigao je na mjesto događaja. Lokalna policija zatvorila je pješački i prometni promet duž ulice Via dei Fori Imperiali kako bi olakšala hitnu intervenciju. Kapitolinska superintendancija također je bila prisutna na mjestu događaja.

Toranj je bio napušten godinama prije početka ovog projekta obnove. Vlasti nisu objavile detalje o opsegu strukturne štete ni o uzroku urušavanja.

Drugo urušavanje u 12.50 prisililo je vatrogasce da povuku kamione s ljestvama i evakuiraju se radi sigurnosti.

Paura in centro a #Roma, vicino ai Fori imperiali. Intorno alle 11.20 è crollata parte della Torre dei Conti in largo Corrado Ricci, attualmente in ristrutturazione. Secondo le prime informazioni ci sarebbero delle persone bloccate sotto le macerie.#Tg1 pic.twitter.com/Xj43qlQUqH — Tg1 (@Tg1Rai) November 3, 2025

Najteže ozlijeđeni radnik, 64 godine, prevezen je u bolnicu San Giovanni u kritičnom stanju s ozljedom glave. Dvojica drugih odbila su hospitalizaciju zbog manjih ogrebotina.

Guverner Lacija Francesco Rocca rekao je da osoba koja je još uvijek pod ruševinama prima liječničku pomoć i da se "vjeruje da nitko nije u životnoj opasnosti".

"Pokušavamo ga izvući živog, ali situacija je složena zbog rizika od daljnjih urušavanja", rekao je glasnogovornik nacionalne vatrogasne službe Luca Cari za Reuters o tekućim naporima spašavanja, donosi Reuters.

