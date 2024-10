Uragan izazvao kaos u Europi. Stižu snimke potopa: Ima žrtava, vjetar prevrtao brodice...

Ostaci uragana Kirk pogodili su zapadnu Europu u srijedu, čupajući drveće u Portugalu i Španjolskoj. Potom je obilna količina oborina pala u Francuskoj. Najmanje jedna osoba je preminula. Olujno nevrijeme u Sredozemnom moru kod lučkog grada Sètea u južnoj Francuskoj prevrnulo je tri broda. Jedna osoba je poginula, a druga je u kritičnom stanju, priopćile su vlasti.

Oko 64.000 ljudi na jugu Francuske također je ostalo bez struje, rekao je dobavljač mreže Enedis za AFP, dok je nekoliko odjela izvijestilo da su ceste odsječene zbog poplava. Nakon sastanka u Parizu , ministrica energetike i ekološke tranzicije Agnès Pannier-Runacher rekla je novinarima da vlada mobilizira "sve državne službe" i pozvala građane da budu oprezni.

"Ove će se epizode imati tendenciju ponavljanja. Živimo u vrijeme kada se klimatske promjene osjećaju na konkretne načine u našem svakodnevnom životu", rekla je, javlja France24.com.

Vlasti su departmanu Seine-et-Marne u blizini Pariza stavile crveni alarm zbog poplava jer je od kiša nabujala rijeka Grand Morin, pritok Seine koja teče kroz glavni grad Francuske. Još 29 departmana u zemlji stavljeno je na narančasti stupanj upozorenja, a očekuju se obilne kiše i jaki vjetrovi.

Oko 35.000 kućanstava su ostala bez struje u najgore pogođenom departmanu Pyrenees-Atlantiques, a pogođeno je i mnoštvo drugih departmana na jugozapadu i središnjem istoku zemlje.

U Portugalu vjetar rušio stabla

Portugalska uprava za civilnu zaštitu izvijestila je o više od 1300 incidenata u noći s utorka na srijedu, od kojih su tri četvrtine uključivale srušena stabla na sjeveru zemlje. Porto je najteže pogođen s 400 iščupanih stabala. Automobili su također oštećeni, a željeznički promet prekinut je u blizini Barcelosa, također na sjeveru.

Oluja je također prekinula opskrbu strujom za više od 300.000 kućanstava, rekao je opskrbljivač zemlje električnom energijom.

Dužnosnici za vremensku prognozu i civilnu zaštitu, koji su predvidjeli vjetrove do 120 kilometara na sat i jaku kišu, stavili su obalu na žuti alarm jer su valovi dosezali visinu do sedam metara. Španjolske meteorološke službe izdale su narančasto upozorenje za sjever i sjeverozapad zemlje, upozoravajući na vjetrove do 140 kilometara na sat u regiji Asturije. Galicija, na sjeverozapadu, izvijestila je da su neke ceste blokirane odronima blata i srušenim stablima u urbanim područjima.

