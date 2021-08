Milijun ljudi ostali su bez struje u Louisiani nakon što je tu državu poharao uragan Ida, koji je oslabio te je sada na razini tropske oluje.

Stanovnicima koji nisu napustili to područje savjetovano je da se sklone na sigurno. Jedna je osoba poginula kada je drvo palo na njihov dom u župi Ascension, u području Baton Rouge, piše BBC. Guverner Louisiane John Bel Edwards rekao je da će se najvjerojatnije broj smrtnih slučajeva povećati tijekom dana.

Aktivira se i Nacionalna garda

Na terenu se nalazi više od 900 spasioca iz 16 različitih saveznih država, oko 5200 pripadnika Nacionalne garde bit će aktivirano u Louisiani, Mississippiju, Teksasu i Alabami.

Predsjednik Joe Biden proglasio je katastrofu u državi, oslobađajući dodatna sredstva za napore spašavanja i oporavka.

Za tri dana ojačala do uragana četvrte kategorije

Podsjećamo, Ida je samo za tri dana, otkako se pojavila u Karipskom moru kao tropska oluja, ojačala do uragana kategorije 4, uz vjetrove od 240 kilometara na sat, izvijestio je NHC. Za nekoliko sati uragan je stigao do New Orleansa kao oluja kategorije 3, uz nešto slabije vjetrove, ali uz plimne valove više od predviđenih 1,83 metra na nekim dijelovima obale.

Cijelo područje New Orleansa u nedjelju nešto nakon 19 sati zbog uragana je ostalo bez električne energije. Kako je priopćila tvrtka Entergy, došlo je do "katastrofalnoga" oštećenja u sustavu opskrbe električnom energijom.