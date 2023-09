Iznad Sjevernog pola počinje se formirati polarni vrtlog polarni vrtlog koji će utjecati na zimsko vrijeme 2023./2024. godine, piše Severe Weather Europe (SWE). Posljedice tog fenomena najviše bi se mogle osjetiti u Sjedinjenim Državama, Kanadi i Europi, pogotovo ako se taj vrtlog počne urušavati.

Branko Grisogono, atmosferski fizičar i profesor u trajnom izboru na zagrebačkom PMF-u, kazao je za N1 da polarni vrtlog predstavlja uobičajeno strujanje zraka u stratosferi.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Značajno utječe na donje slojeve atmosfere, tzv. troposferu, posebice na polarnu mlaznu struju, njezino meandriranje, raspored planetarnih valova te ultimativno na ciklone i anticiklone u našim područjima. To je ciklonalni vrtlog hladnog zraka, vrti se od zapada k istoku i stvoren je razlikom temperature tropskih i polarnih krajeva, te rotacijom Zemlje”, objasnio je Grisogono.

Negdje će biti neuobičajeno hladno, negdje toplo

U ovom trenutku, dodao je, prerano je za prognozirati kakve nas vremenske prilike mogu očekivati tijekom zime. Negdje može biti neuobičajeno hladno, a negdje toplo.

"Ako taj mega-vrtlog u visini pukne, tj. prolije se iz skoro kružne u dipolnu ili kompliciraniju strukturu, onda se stvaraju 'džepovi', komadići tog polarnog vrtloga, kao krpice što ne znaju kuda da krenu. Jedni nose topliji zrak na sjever, a drugi nose hladan i vlažan zrak na jug", kazao je atmosferski fizičar. Do sada se to, kazao je, događalo svake dvije do tri godine u siječnju ili veljači.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Danas, sredinom rujna, nemoguće je reći gdje će takav nelinearan planetarni val slomiti zbog pucanja polarnog vrtloga. Stoga, znamo da će negdje na sjevernoj hemisferi biti neuobičajeno hladno, zbog stacionarnog ‘džepa’ zarobljenog polarnog zraka, a negdje će biti neuobičajeno toplo. Lom polarnog vrtloga nerijetko dovodi to jakog zatopljenja u donjoj stratosferi i promjeni smjera polarne mlazne struje", dodao je Grisogono.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Pripremite kišobrane jer nam uskoro stiže jesen: Promjenjivo vrijeme s kišom i pljuskovima

El Nino utječe na polarni vrtlog

SWE, a što potvrđuje i Grisogono piše da na polarni vrtlog utječe i El Nino. "Povezanost nije, nažalost, kao na vagi, već više efekata ljuljaju jedni druge, treba nam multi-dimenzionalna vaga! Kao u timskoj igri, kako tko potegne jače, a netko slabije…”, dodao je Grisogono.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

El Nino, objasnio je atmosferski fizičar, zaljulja polarni vrtlog nakon čega on čeka "što će mu reći drugi bitni ‘daljinski igrači’, poput tzv. kvazi-dvogodišnje oscilacije u tropima što putuje kroz stratosferu, te stanje monsuna te ostalih klimatskih modova". To je kompleksna i zanimljiva igra koja se ubrzava, zaključio je Branko Grisogono, s globalnim zatopljenjem.