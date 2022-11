Ruske trupe držane u Putinovom 'kaznenom logoru' mobilizirani su muškarci koji se odbijaju boriti u ratu u Ukrajini. Vojnici su bačeni u podrum u Donjeck regiji gdje ih 'izgladnjuju' i 'prijeti im masovnim pogubljenjem strijeljanjem', piše Daily Mail.

Neovisna ruska medijska kuća The Insider istaknula je muku 21 vojnika koji se nalaze u Narodnoj Republici Donjeck. Većina njih napisala je izjave u kojima navodi da se odbijaju boriti jer imaju prigovor savjesti. Njihove supruge i majke kažu da su označeni kao 'izdajice' i da se suočavaju s nepodnošljivim pritiskom da ih se prisili da povuku svoje izjave'.

Strahuje se da je logor - uključujući prepunu spavaonicu, ali i podrum nalik na tamnicu - jedan od mnogih kojima upravlja ruska vojska ili njima pridružene snage, zbog sumnje da je puno više ljudi nego što se misli odbilo uzeti oružje protiv Ukrajine. U kolektivnom pismu supruga i majki nekih zatočenih muškaraca navodi se:

"Dok smo bili u Ukrajini, naši su rođaci bili prisiljeni jurišati na neprijateljske položaje. S tim u vezi napisali su [izjave] u kojima odbijaju sudjelovati u borbi, pozivajući se na prigovor savjesti. Naknadno su vojnicima koji su potpisali izvješća više puta dolazili časnici različitih činova i s njima razgovarali. Međutim, nakon što su vidjeli da ih ne mogu uvjeriti, zapovjednici su im počeli prijetiti smaknućem".

'Lena, mogli bi me ubiti danas. Naši ljudi će me pogubiti'

Dana 4. studenog jedan od muškaraca uspio je kontaktirati svog rođaka i reći mu "nisu jeli tri dana".

"Nezakonito zatočenje vojnika u podrumu traje do danas. Ne daju im se sredstva za osobnu higijenu, niti su im navedeni razlozi prisilnog pritvaranja. Nazivaju ih izdajicama i prijete im smaknućem. Mi smo se s naše strane obraćali nadležnima, podnosili izjave [o] zločinima, ali izostala je odgovarajuća reakcija institucija", rekla je za The Insider Elena Kašina (33) čiji su suprug, i drugi vojnici, prošli površan trening prije nego što su poslani na front.

"Nazvao me i rekao da su bili prisiljeni napasti neprijateljske položaje. Rekao mi je: "Shvatio sam da nikad neću moći ubiti čovjeka.." Zatvorio bih oči i uši i neka me jednostavno strijeljaju", rekao je navodno supruzi, a zatim je 12. listopada napisao službenu pravnu izjavu u kojoj se pozvao na prigovor savjesti. "Rekao mi je: 'Prije nego što sam to napisao, politički časnik 5. satnije u DPR-u mi je rekao: 'Ako išta napišeš, strijeljat ćemo te, baciti u zajedničku grobnicu i javi rodbini da si nestao", kaže Kašina. "Nazvao me i rekao: Lena, mogli bi me ubiti danas. Naši ljudi će me pogubiti", dodaje. Tvrdi da se trenutačno 21 muškarac nalazi daleko od bojišnice u ovakvim uvjetima.

'Trebali su biti izuzeti iz mobilizacije'

Mnogi ljudi nisu smjeli biti poslani u rat, čak ni prema ruskim kriterijima mobilizacije. Elenin suprug odslužio je osnovnu vojnu obvezu kao mehaničar. Drugi iz logora radili su u tvornici i trebali biti izuzeti. Obuka koju su prošli pokazuje kaos u Putinovoj mobilizaciji.

"Kad su bili na poligonu, dobili su priliku jedan dan vježbati gađanje iz automatske puške. Puška je imala nišan savijen u stranu, pa nije mogao pogoditi metu ni sa 400 metara ni sa 100 metara. Sutradan su kopali rovove i to je bila sva njihova borbena obuka. Nakon toga su poslani u Ukrajinu", kaže Elena. "Moj muž je radio u rudarsko-talioničkom kompleksu, koji se smatra obrambenim poduzećem, tako da [prema ruskim pravilima], nisu ga trebali pozvati u vojnu službu. Ali nije bio te sreće", dodaje Elena kojoj se suprug posljednji put javio 31. listopada kada je rekao da dezertere, među kojima je i on, nekako odvode.

Glavni zapovjednik odgovoran za kampanju je general Sergej 'Armagedon' Surovikin, kojeg je imenovao Putin.

Rat u Ukrajini iz minute u minutu možete pratiti OVDJE.