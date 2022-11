Viktor Čerkesov, bivši šef Federalne službe za kontrolu droge i nekadašnji blizak prijatelj Vladimira Putina, preminuo je u 73. godini.

Čerkesov je bio stari saveznik i prijatelj Putina, ali se uključio u rat lidera agencija za provođenje zakona, počeo javno kritizirati FSB, te je pao u nemilost i otišao u parlamentarnu opoziciju.

Čerkesov je bio bivši oficir KGB-a, radio je u Lenjingradu, a zatim u Sankt Peterburgu. Zvali su su ga važnim članom Putinovog tima i istaknutim predstavnikom "peterburškog tima“. Nakon što je Putin izabran za predsjednika, postao je njegov opunomoćenik u Sjeverozapadnom federalnom okrugu i bio je član Savjeta sigurnosti.

Godine 2003. bio je na čelu nove savezne strukture moći - Gosnarkokontrola. Služba se 2006. godine, u ime Putina, uključila u istragu slučaja krijumčarenja velikih razmjera u koje su sudjelovale agencije za sprovođenje zakona – takozvani slučaj "Tri kita", piše Radio Slobodna Europa.

Slučaj je doveo do ostavki tadašnjeg šefa Federalne carinske službe Aleksandra Žerihova, generalnog tužitelja Vladimira Ustinova, otpuštanja visokih službenika FSB-a, Ministarstva unutrašnjih poslova, Državne službe za kontrolu droga, Carinske službe, Predsjednička administracija, i do ostavke šefa Federalne agencije za posebne ekonomske zone, kao i do uhićenja službenika svih agencija za provođenje zakona.

Dao publicitet ratu

Čerkesov je dao publicitet ratu čelnika agencija za provođenje zakona objavljivanjem članka u listu Komersant pod naslovom „Ne smijemo dozvoliti da se vojnici pretvore u trgovce“. U njemu je opravdao jačanje ljudi iz KGB-a na vlasti i pozvao ih da zaustave rat.

"Padajući u ambis, postsovjetsko društvo se držalo za kuku KGB-a i visilo na njoj. I netko je želio udariti u dno i da se razbije", napisao je on.

U proljeće 2008. tadašnji predsjednik Dmitrij Medvedev smijenio je Čerkesova s mjesta šefa Federalne službe za kontrolu droge i imenovao ga za šefa Savezne agencije za opskrbu oružjem. U ljeto 2010. je otpušten bez prelaska na drugo radno mjesto. Izabran je u Državnu dumu od Komunističke partije, kritizirao je reformu Ministarstva unutrašnjih poslova, ali je u cjelini glasao u skladu s općim tokom vlasti.