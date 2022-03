Maksim Kamenjeckij, profesor s Instituta za međunarodne odnose iz Kijeva se javio za N1, i prije svega pohvalio hrvatsku veleposlanicu Anicu Djamić.

'Stvarno hrabra žena'

“Ona je stvarno hrabra žena. Kijev je napustila među zadnjim veleposlanicama. Francusko su veleposlanstvo čuvali njihovi specijalci, a ona nije imala takve mogućnosti i opet je do zadnjeg trenutka bila tu s Hrvatima i Ukrajincima koji su ostali”, kaže Kamenjeckij.

'Kijev je spreman za obranu'

Na pitanje priprema li se veliki napad na Kijev, Kamenjeckij kaže: “Nešto se ipak sprema oko Kijeva. Grad su napustili svi oni koji su željeli na sigurno, a ostali su oni koji imaju želju obraniti svoj grad. Mislim da neprijatelja tu čeka veliko neugodno iznenađenje. Moram reći i da su naše snage u zadnje vrijeme otkrile i udarile po centrima upravljanja ruske vojske u Ukrajini o čemu svjedoče i gubici među generalima. Mi pokušavamo strateški djelovati, ne samo pružanjem otpora na bojišnici. Kijev je spreman za obranu, tu su ostali ljudi i snage koji mogu pružati otpor bez oklijevanja.”

Govoreći o ruskim zahtjevima, govori da je većina neprihvatljiva Ukrajincima.

'Sve teže napreduju'

"Kad gledamo sva te pitanja koja Rusi postavljaju, oni traže od Ukrajine stvari koje se tiču samo našeg suvereniteta. Ja mislim da svaki dan našeg otpora neprijatelju smanjuje jačinu pritiska. Oni pokušavaju napredovati, ali im sve teže i teže to ide i s gubitcima koje imaju, sigurno neće postići skoro ništa od svojih zahtjeva. Moje viđenje nije jednako viđenju onih koje vode državu i interese države. Meni se može nešto ne svidjeti ili svidjeti, ali mi ne znamo kakvim snagama raspolažemo… Te stvari bolje vidi rukovodstvo. Problem je patnja ljudi koji su se našli u centru ratnih zbivanja”, zaključuje.

Govoreći o izbjegličkim koridorima prema Rusiji i Bjelorusiji, Kamenjeckij kaže kako je u pitanju “podmukao potez agresora”.

'Izuzetno podmukao način'

“Izuzetno podmukao način igranja, prvo s nekom televizijskom slikom koju bi oni htjeli predstaviti, a drugo s filtriranjem ljudi koje oni onda mogu optužiti da su radikali, simpatizeri nacizma… To je stvarno podmukao način, nije to nikakav humanitarni koridor, to je zarobljavanje. Agresor otvara humanitarni koridor prema sebi i uzima dio civila kao taoce, to nije nikakv humanitarni koridor. Na sličan način su napravili u Harkivu i Sumiju, tamo je bilo i stranih studenata…”, govori Kamenjeckij.