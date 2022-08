Ukrajina borbu protiv ruskih snaga sve više vodi u područjima pod ruskom kontrolom, i to tako što se koristi gerilskom taktikom. Prošli tjedan, ukrajinski borci, poznati kao partizani, sudjelovali su u napadu na rusku zračnu bazu na Krimu u kojem je uništeno osam borbenih zrakoplova.

Djelujući iza neprijateljskih linija, partizani se šuljaju zamračenim uličicama kako bi postavili eksploziv, identificirali ruske mete za ukrajinsko topništvo i rakete, digli u zrak željezničke pruge i ubili ukrajinske dužnosnike za koje vjeruju da surađuju s Rusima. Andrew Kramar, ured šefe New York Timesa u Kijevu, intervjuirao je nekoliko operativaca u tim pokretima otpora, a ti intervjui pružaju uvid u jedan od skrivenih aspekata rata.

Kako piše New York Times, ukrajinska vojska počela je obučavati partizane prije invazije, a posljednjih tjedana ovi su borci preuzeli istaknutiju ulogu i uzdrmavaju ruske snage zadajući udarce u područjima koja se smatraju sigurnima od napada.

'Oni su strašni, ali samo za okupatore'

“Cilj je pokazati okupatorima da nisu kod kuće, da se ne smjeste, da ne spavaju udobno”, rekao je jedan borac pod imenom Svarog. Prije rata Svarog se povremeno pridružio vikend treninzima ukrajinskih paravojnih skupina. Deseci organizacija vodili su vojnu obuku za civile diljem zemlje tijekom osmogodišnjeg rata sa separatistima na istoku koje podržava Rusija. Svarog je djelovao kao dio partizanske ćelije tijekom invazije na grad Melitopolj pod ruskom okupacijom, koji je posljednjih dana postao središte otpora.

Sedam dana zaredom partizani su udarali eksplozivom. Tijekom jednog napada ovog proljeća, Svarog i nekoliko članova njegove ćelije šuljali su se kroz grad noću kako bi minirali automobil na parkiralištu policijske postaje pod ruskom kontrolom. Bomba je ubila jednog policajca, a drugog ranila.

Partizani kažu da je manje važno hoće li ciljani ljudi ginuti u njihovim napadima od signala koji šalju: Nikad nisi siguran. “Oni plaše ljude”, rekao je visoki ukrajinski dužnosnik. Ali oni su strašni samo za okupatore.

Partizanima upravljaju dva entiteta unutar ukrajinske vojske, a njihove napore nadzir radna grupa pod nazovim Pokret otpora.

Legitimne mete su oni koji surađuju s Rusima

Legitimnim metama partizani na teritoriju pod ruskom okupacijom smatraju policajce, službenike općinskih i regionalnih vlasti i učitelje koji pristaju raditi po ruskom obrazovnom planu i programu, kažu sugovornici s kojima je razgovarao The Times. Poručili su da liječnike, vatrogasce i zaposlenike komunalnih poduzeća ne doživljavaju kao izdajnike.

Partizani neće napadati učitelje, rekao je jedan partizan koji se zove Viking. No, pokušavaju ih javno poniziti i prestrašiti u lecima koje često lijepe na stupove. Jedan, koji je nedavno osvanuo, sadržavao je imena i fotografije ravnatelja koji planiraju otvoriti škole u rujnu, te upozorenje: "Za suradnju s Rusima, bit će osvete."

Partizani nisu prije otkrivali detalje svoje operacije kako svoje obitelji ne bi izložili opasnosti. S novinarima The Timesa pristali su se susresti kako bi poslali poruku svima koji ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu pomažu organizirati lažni referendum u regiji Herson idućeg mjeseca, kako bi je pripojili Rusiji. "Dečki s juga se pripremaju za 11. rujan", kaže "Odmetnik", 34-godišnji bivši obavještajac, koji obučava i vodi ukrajinske partizanske odrede. Kaže da znaju tko su izdajice: "Znamo sve osobe koje pomažu Rusima. Prije ovog datuma čeka ih veliko iznenađenje i mnogo darova", poručuje.

A neki od tih "darova" su već "uručeni". Volodimir Saldo, kojeg je Kremlj postavio na čelo Hersona, otrovan je i leži u komi. Vitalij Gur, ruski dužnosnik u Novoj Kahovki, ubijen je nedaleko svog stana. Drugi ruski suradnici napadnuti su auto-bombama i ganatama.

Pripreme za 24. kolovoz

Partizani na sjeveru zemlje pripremaju se za sve moguće nove napade koje bi Rusija mogla pokušati izvesti 24. kolovoza, na Dan neovisnosti Ukrajine. Tada se ujedno obilježava i šest mjeseci od početka ruske invazije na Ukrajinu. Neovisni bjeloruski mediji izvještavaju o prikupljanju raketnih sustava i borbenih helikoptera u toj zemlji, kod granice s Ukrajinom. Partizani vjeruju da će se Bjelorusija uključiti u rat kako bi pružila pomoć iscrpljenim ruskim snagama.

Za sada, najaktivniji su partizani na jugu Ukrajine. Partizan poznat pod imenom "Pećinski čovjek", 28-godišnji je i najnoviji član postrojbi koje kod Hersona i Zaporižje izvode atentate, špijuniraju i sabotiraju ruske snage. Prije nekoliko tjedana skoro je izgubio život tijekom jedne akcije. Njegova je jedinica u četiri ujutro uzela kalašnjihove i dijelove za tri laka ručna raketna bacača te tešku strojnicu i krenula prema ruskom komandnom centru u jednom zabačenom selu. Nakon višednevnog promatranja, doznali su gdje se nalaze stražari, gdje spavaju zapovjednici te gdje je najbolje napasti.

"Kako je iz tog sela otišlo gotovo 80 posto stanovnika, Rusi su se udomaćili i slobodno kretali, nisu bili spremni za borbu", kaže "Pećinski čovjek". Oni Ukrajinci koji su ostali u selu su informacije o kretanjima agresora redovno davali ukrajinskim vojnicima i partizanima. Ukrajinski partizani sporo su se približili kući u kojoj su spavali ruski zapovjednici, a zatim je svaki uperio jedan svoj bacač u prozor kuće. "Svatko je ispalio jednu raketu, a jedan dvije. Ukupno smo ih pogodili s njih četiri. Sve smo raznijeli", rekao je "Pećinski čovjek" s dozom zadovoljstva.

'Pronaći ćemo vas i ubiti'

Ruski stražari koji su se našli u blizini kuće zadobili su ozljede glave te su se polako udaljili od kuće dok su drugi skočili u zaklon. Nakon toga je izbila pucnjava. "Jedan Rus je shvatio odakle pucamo te je u mene i jednog drugog partizana uperio RPG. U tom je trenutku naš čovjek sa strojnicom otvorio vatru. Pogodio je raketu u RPG-u. Od tog su Rusa ostale samo noge. Da, nama je to smiješno jer je svaka ruska smrt užitak. Ovo je i priča o sreći. Taj sa strojnicom mi je spasio život. Stalno mu to govorim. On je moj anđeo čuvar", rekao je "Pećinski čovjek".

Rusi su se povukli kako bi se regrupirali, što su partizani iskoristili kako bi se povukli. Izabrali su drugu rutu od one kojom su došli, ali dok su se povlačili, eksplodirala je mina koja je bila postavljena na tom području i ozlijedila je "Pećinskog čovjeka". Rusi su tada doznali gdje se nalaze ukrajinski partizani i otvorili vatru na njih. Ukrajinci su pokušali sanirati ozljede koje je zadobio "Pećinski čovjek", no nisu ih uspjeli zaliječiti dovoljno da može sam hodati. "Iz jedne su mi noge virile kosti. Nismo imali nosila pa su mi pod tur stavili nešto odjeće i vukli me još barem tri kilometra", rekao je. Partizani su se nakon ove akcije povukli u sigurne kuće i glumili obične civile.

Partizani jedinice stvaraju na temelju znanja koje osobe već imaju, a "Odmetnik" kaže da su inspirirali i strane iskusne borce da im se pridruže. Ukrajinsko ministarstvo obrane gerilce koristi kako bi stvorilo dobre odnose s civilima i vojnicima. "Kada vojnik dođe civilu i kaže mu da će u njegovo dvorište staviti tenk, civil će u većini slučajeva reći - ‘u redu‘", kaže partizan. S obzirom na to da Ukrajinci pripremaju kontranapade kod Hersona i Zaporižje, odnosi vojske i lokalnog stanovništva mogli bi biti ključni za razvoj tih sukoba. Ako se Ukrajinci probiju u urbane prostore, civilno bi im stanovništvo moglo pomoći da iscrpe Ruse i njihove suradnike. "Naš je posao da svim Rusima i njihovim prijateljima koji se nalaze na teritoriju Ukrajine kažemo da ćemo ih pronaći i ubiti", rekli su partizani u razgovoru za Times.