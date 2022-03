Vojska Ukrajine tvrdi kako je zarobila rusku snajperisticu Danijelu Lazović, ratnog imena Bagira, Srpkinju koja na strani Rusa u Ukrajini ratuje još od 2014. godine, javlja Slobodna Dalmacija. Na Facebook stranici ukrajinskog Ministarstva obrane Army Inform objavljeno je da 'Bagira' ima najmanje 40 'recki' na svom snajperu, od kojih dobar broj otpada na civile.

Srpsku plaćenicu navodno su njezini suborci ranjenu i bez mogućnosti bijega ostavili na bojnom polju. Prema riječima ukrajinskoga volontera Vlada Ivanova, ratnoj zarobljenici je pružena potrebna medicinska pomoć i trenutno je na liječenju. "Ostavili su me! Vidjeli su da sam ranjena, imali su priliku izvući me, ali jednostavno su isparili nadajući se da ću umrijeti", navodno je izjavila.

Bila je čsna sestra koja je krijumčarila drogu

Prije nego je postala plaćenica, Danijela Lazović Bagira je bila rukometašica, časna sestra i osuđena dilerica droge. U redovima proruskih separatista u Donbasu godinama je bila jedna od najslavnijih stranih dobrovoljki, te su ukrajinske tajne službe u nekoliko navrata objavljivale njezino ime. Rođena je u Gornjem Milanovcu, gdje joj i danas navodno žive roditelji i sestra. U istočnu Ukrajinu 2014. otišla je u sklopu dobrovoljačkog Srpskog husarskog puka, paravojne jedinice u čijim su redovima djelovali mnogi borci iz velikosrpskih ratova devedesetih.

Prije toga je jedno vrijeme trenirala rukomet, a jedno se vrijeme bila odlučila i na život posvećen Kristu u manastiru Tumane kod Golubca. Tamo je dobila i ime Majka Ksenija, no to je zapravo više bio paravan jer je nastojala iskoristiti vjersko ruho za kriminalnu kamuflažu. Slobodna navodi da je pod krinkom časne sestre putovala od Beograda do Kosova, dok je srpska policija nije naposljetku razotkrila kao prekaljenu dilericu i 'mulu', ali i tešku ovisnicu o drogi. Osuđena je na zatvorsku kaznu, no nikad je nije odslužila, a tada je prekinula sve veze s obitelji te napustila Srbiju.

Živjela na ruskom teritoriju

Veza za odlazak u proruske dobrovoljačke jedinice u Ukrajini bio joj je Dejan Berić iz Rume, koji je devedesetih sudjelovao u Miloševićevim ratovima po Balkanu kao vojni izviđač. Najprije joj je omogućio ratovanje na razini običnog pješaka, jedno je vrijeme navodno bila i u vodu za obaranje ukrajinskih bespilotnih letjelica, a onda se dokazala u vještinama baratanja snajperom, odnosno u ubijanju sa sigurne distance.

Prema pisanjima srpskih medija, u pauzama između ubijanja snajperom po Ukrajini, 'Bagira' je svo vrijeme sa svojom partnericom živjela negdje na ruskom državnom teritoriju.