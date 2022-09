Ukrajinska vojska navodi da su ruske snage u regiji Harkiv pretrpjele značajne gubitke, zbog čega su neki vojnici dezertirali i skinuli uniforme kako ih se ne bi prepoznalo među civilima.

“Neke neprijateljske postrojbe su pretrpjele značajne gubitke. Vojnici dezertiraju u civilnoj odjeći i pokušavaju vratiti na teritorij Rusije. Tijekom dana smo zabilježili više od 15 takvih slučajeva”, priopćio je Glavni stožer ukrajinskih oružanih snaga.

Stožer procjenjuje da je ukrajinska vojska u tri dana napredovala gotovo 50 kilometara na teritoriju pod ruskom kontrolom te da se Rusi povlače. “Okupatori pokušavaju evakuirati ranjene vojnike i oštećenu vojnu opremu u područja naselja Vilhuvatka i Borodojarske”, navodi Stožer.

Ukrajinci zauzeli grad Balkliju

Ukrajinska vojska vratila je od početka rujna pod svoj nadzor više od 1000 kilometara četvornih svog teritorija koji je Rusija okupirala, objavio je predsjednik Volodimir Zelenskij. "U obrambenoj operaciji koja još traje, naši junaci već su oslobodili desetke naselja", rekao je Zelenskij u obraćanju u četvrtak navečer. "Oslobođeno je od 1. rujna više od tisuću kilometara četvornih", rekao je ukrajinski predsjednik.

Prethodno je Zelenskij potvrdio da su ukrajinske snage uspjele pod svoj nadzor vratiti mjesto Balaklija u pokrajini Harkiv. Pokazatelji su to da kontraofenziva na istoku Ukrajine protiv ruskih snaga daje rezultate, piše agencija dpa.

U četvrtak su ukrajinske oružane snage objavile da su od početka tjedna oslobodile više od 20 mjesta u područjima pod okupacijom ruskih snaga u regiji Harkiv. "Sada su naši vojnici prodrli 50 kilometara u neprijateljske obrambene linije", rekao je predstavnik glavnog stožera Oleksij Hromov za dpa u četvrtak.

Ukrajinske snage također su se probile do 2 kilometra pored Kramatorska u istočnoj regiji Donecku. Uspjele su potisnuti ruske snage pored Slovjanska do 3 kilometra te osloboditi selo Ozerne, rekao je. U južnoj regiji Hersonu, potisnule su ruske snage do 2 kilometra, a u nekim područjima i do nekoliko desetaka kilometara, kazao je .

Ukrajina je u protunapadu ukupno osvojila više od 700 kilometara četvornih teritorija, rekao je Hromov o kontraofenzivi koja je počela u kolovozu. Situaciju na drugim dijelovima bojišnice opisao je kao "tešku, ali ne kritičnu", dok ruske snage nastavljaju s napadima.

Međutim, unatoč izjavama ukrajinske vojske, uprava koju su na istoku zemlje postavili Rusi u nekim okupiranim područjima oko Harkiva tvrdi da su Balaklija i selo Ševčenkov i dalje pod ruskim nadzorom.