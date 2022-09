Najveća ukrajinska ofenziva u ratu do danas potisnula je liniju bojišnice 70 km u tjedan dana, zauzevši logističko središte Kupjansk i drugi iznimno važan grad Izjum. Munjeviti napad na sjeveroistoku zemlje mogao bi dovesti do zarobljavanja tisuća ruskih vojnika, analizira Financial Times.

Ruske trupe u subotu su najavile napuštanje grada Izjuma, svog glavnog uporišta na bojišnici u sjeveroistočnoj Ukrajini nakon silovitog napredovanja ukrajinskih vojnih snaga koje su im prekinule linije opskrbe. Državna novinska agencija Tass citirala je rusko ministarstvo obrane koje je objavilo kako je svojim vojnicima naredilo da napuste područje oko grada Izjuma u pokrajini Harkiv, rekavši da će biti poslani da pojačaju operacije drugdje u susjednom Donecku.

Objava je stigla nekoliko sati nakon što su ukrajinske trupe silovito napredujući zauzele grad Kupjansk, glavno željezničko čvorište koje je opskrbljivalo cijelu rusku frontu u sjeveroistočnoj Ukrajini. Pritom je odsječena opskrba tisućama ruskih vojnika. Nakon trodnevnih napada ukrajinskih snaga, tijekom kojih su ponovno zauzeli desetke gradova i sela pod višemjesečnom ruskom kontrolom, ukrajinski su dužnosnici objavili fotografije svojih vojnika koji ispred gradske vijećnice u Kupjansku podižu plavo-žutu ukrajinsku državnu zastavu.

"Da bi se postigli zadani ciljevi 'specijalne vojne operacije' - među kojima je i oslobođenje Donbasa, odlučeno je da se ruske trupe smještene u okruzima Balaklija i Izjum pregrupiraju i pojačaju vojne aktivnosti u Donecku", prenio je Tass objavu ruskoga ministarstva obrane.

Rusi priznali povlačenje

Videosnimke objavljene na društvenim mrežama prikazuju naizgled otrcane ruske vojnike koji su u žurbi napustili svoja vozila i položaje, ostavljajući opremu i hranu razbacane oko svojih položaja. Mještani su bodrili ukrajinske snage dok su napredovale kroz oslobođena sela. Annalena Baerbock, njemačka ministrica vanjskih poslova, rekla je da je ukrajinsko napredovanje trenutak nade. "Ovo je ono što nam treba." Govoreći o posjetu Kijevu, rekla je: "Znamo da je vrijeme između generalne skupštine UN-a i Božića ključno i da je podrška oružjem ključna i mi ćemo biti na njihovoj strani."

Rusko ministarstvo obrane u subotu je objavilo rijetko priopćenje u kojem je priznalo povlačenje iz Balaklije i Izjuma, ali ga je prikazalo kao potez s namjerom da se pozornost usmjeri na drugo područje fronte, a ne kao poraz nakon masovne ukrajinske protuofenzive.

"Odlučeno je pregrupirati ruske trupe koje se nalaze u područjima Balaklije i Izjuma, kako bi se povećali napori u smjeru Donjecka", rekao je glasnogovornik ministarstva obrane Igor Konašenkov.

Kijev je pokrenuo napad ranije ovog tjedna, iskoristivši rusku obranu koja je bila iscrpljena nakon što su trupe poslane na jug da obrane ukrajinsku ofenzivu oko Hersona. Čak 10.000 ruskih vojnika moglo bi biti zahvaćeno manevrima u Harkovu, procjenjuje Lawrence Freedman, emeritus profesor ratnih studija na Kraljevskom koledžu u Londonu.

"Uvjeren sam da još nekoliko uspjeha . . . i ruske trupe će pobjeći", rekao je ukrajinski ministar obrane Oleksij Reznikov u intervjuu objavljenom u subotu za novinsku agenciju RBK-Ukrajina."“I hoće, vjerujte mi, jer mi danas uništavamo njihove logističke lance, skladišta i tako dalje . . . To će biti kao lavina, jedna linija obrane će se zatresti i ona će pasti", dodao je.

Trupe ostvaruju značajne uspjehe

Natalija Humenjuk, glasnogovornica ukrajinskih oružanih snaga na južnoj bojišnici u blizini Hersona, rekla je u subotu da tamošnje vladine trupe također ostvaruju značajne uspjehe. "Naši vojnici napreduju duž južne fronte na različitim dionicama od dva do nekoliko desetaka kilometara", rekla je. Vladimir Putin sazvao je sastanak svog sigurnosnog vijeća u petak, ali je glasnogovornik Dmitrij Peskov nakon toga rekao da Kremlj nema komentara i da je sva pitanja uputio ministarstvu obrane, izvijestila je ruska novinska služba Tass. Vojni analitičari rekli su da je Ukrajina pokrenula dvije, gotovo istovremene ofenzive kako bi nadvladala centralizirani sustav zapovijedanja ruske vojske, koji se bori s višesmjernim raspoređivanjem.

"Ruski generali se boje pogriješiti . . . što dovodi do centralizacije odlučivanja, jer svi pokušavaju odluke gurnuti što više prema gore kako bi izbjegli odgovornost. To ubija njihovu sposobnost da se nose s višesmjernim pristupima”, rekao je Andrij Zagorodnjuk, bivši ukrajinski ministar obrane.

Analitičari upozorili na važnu stvar

"Dakle, to je upravo ono što naše oružane snage rade . . . napadajući tamo gdje Rusi ne očekuju i u više od jednog smjera”, rekao je sudionicima konferencije o europskoj strategiji Jalte u Kijevu ovog vikenda. Dosadašnji uspjeh ukrajinske ofenzive natjerao je jednog od vojnih komentatora koji su bili uključeni u ruske trupe da je opiše kao "katastrofu" i "najveći ruski vojni poraz od 1943. godine".

Analitičari su upozorili na previše čitanja ranih ukrajinskih uspjeha, zbog mogućnosti prenapregnutih opskrbnih linija, dodajući da bi bilo pogrešno podcijeniti sposobnosti ruske vojske. Na jugu, Khersonska ofenziva suočava se s jačim otporom i navodno uzima teške gubitke dok se njene snage suočavaju s dobro popunjenim i ukopanim ruskim položajima.

Glavni stožer Ukrajine rekao je da je 1.200 čečenskih vojnika raspoređeno kako bi ojačali ruske položaje oko Hersona. Videosnimke objavljene na društvenim mrežama u subotu također navodno prikazuju rusku vojsku kako helikopterima šalje nove trupe kako bi pojačala Izjum.