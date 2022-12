Ukrajina je navodno pokušala ubiti glavnog zapovjednika Putinove vojske, generala Valerija Gerasimova (na slici u prvom planu) tijekom njegovog tajnog posjeta bojištu, iako je SAD upozorio Kijev da to ne čini, piše The Sun.

U travnju je načelnik Glavnog stožera ruske vojske, 66-godišnji Gerasimov navodno planirao tajni odlazak na bojišnicu. Kako piše New York Times, američki dužnosnici upozorili su Ukrajinu da bi ubojstvo Gerasimova moglo izazvati dramatičnu eskalaciju sukoba. Iako su u Washingtonu jasno dali do znanja da su spremni pomoći Ukrajini, nisu željeli izazvati rat između SAD-a i Rusije.

'Rekli smo im da bi to bilo previše'

Nakon provjere u Bijeloj kući, visoki američki dužnosnici zatražili su od Ukrajinaca da obustave akciju.

"Rekli smo im da to ne čine, da bi to bilo previše", rekao je neimenovani viši američki dužnosnik za New York Times.

Ali ukrajinski vojni dužnosnici rekli su tada da je napad na generala Gerasimova već bio pokrenut. U napadu je poginulo nekoliko desetaka ruskih vojnika, ali ne i on. Neslužbeni ruski izvor rekao je da je Gerasimov bio ranjen u napadu koji se navodno dogodio u Izjumu. A dužnosnik ukrajinske vlade Anton Geraščenko tvrdio je tada da je u napadu "ubijeno puno visokih ruskih časnika". Nakon toga su ruski vojni čelnici navodno smanjili svoje posjete bojišnici. Sve to događalo se nakon što su ruski generali navodno razgovarali o uporabi taktičkog nuklearnog oružja u Ukrajini.

Do sada je od početka invazije na ratištu u Ukrajini ubijeno najmanje 14 ruskih generala. Prema tvrdnjama američkih dužnosnika, Rusija je počela premještati svoje najviše generale na prvu crtu kako bi ojačala obranu, ali i osnažila moral vojnika koji se tamo bore.