Ukrajinci objavili kartu rute upada drona: 'Čekamo da nam Mađari objasne što je ovo'
Ukrajina tvrdi da je jučerašnji dron stigao iz Mađarske
Ukrajinski ministar vanjskih poslova Andrij Sibiha objavio je kartu koja, kako tvrdi, prikazuje točnu rutu upada drona iz Mađarske u ukrajinski zračni prostor.
"Za slijepe mađarske dužnosnike. Točna ruta jučerašnjeg upada drona iz Mađarske u ukrajinski zračni prostor. Naše oružane snage prikupile su sve potrebne dokaze i još uvijek čekamo da nam Mađarska objasni što je ovaj objekt radio u našem zračnom prostoru", napisao je Sibiha.
'Zelenski počinje gubiti razum'
Dan ranije, podsjetimo, mađarski ministar vanjskih poslova Peter Szijjarto izjavio je da predsjednik Volodimir Zelenski "počinje gubiti razum zbog protumađarske nastrojenosti".
"Sada mu se priviđaju čudovišta", napisao je Szijjarto, reagirajući na Zelenskijevu tvrdnju da su izviđački dronovi povrijedili ukrajinski zračni prostor i da vjerojatno pripadaju Mađarskoj.
