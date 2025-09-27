'IMAMO DOKAZE' /

Ukrajinci objavili kartu rute upada drona: 'Čekamo da nam Mađari objasne što je ovo'

Ukrajinci objavili kartu rute upada drona: 'Čekamo da nam Mađari objasne što je ovo'
×
Foto: Profimedia

Ukrajina tvrdi da je jučerašnji dron stigao iz Mađarske

27.9.2025.
18:00
danas.hr
Profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Ukrajinski ministar vanjskih poslova Andrij Sibiha objavio je kartu koja, kako tvrdi, prikazuje točnu rutu upada drona iz Mađarske u ukrajinski zračni prostor.

"Za slijepe mađarske dužnosnike. Točna ruta jučerašnjeg upada drona iz Mađarske u ukrajinski zračni prostor. Naše oružane snage prikupile su sve potrebne dokaze i još uvijek čekamo da nam Mađarska objasni što je ovaj objekt radio u našem zračnom prostoru", napisao je Sibiha.

'Zelenski počinje gubiti razum'

Dan ranije, podsjetimo, mađarski ministar vanjskih poslova Peter Szijjarto izjavio je da predsjednik Volodimir Zelenski "počinje gubiti razum zbog protumađarske nastrojenosti".

"Sada mu se priviđaju čudovišta", napisao je Szijjarto, reagirajući na Zelenskijevu tvrdnju da su izviđački dronovi povrijedili ukrajinski zračni prostor i da vjerojatno pripadaju Mađarskoj. 

POGLEDAJTE VIDEO: Dronovi iznad Europe su dio paklenog plana? 'Cilj ovog hibridnog napada je potpuno jasan'

UkrajinaMađarskaDronVolodimir Zelenski
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
'IMAMO DOKAZE' /
Ukrajinci objavili kartu rute upada drona: 'Čekamo da nam Mađari objasne što je ovo'