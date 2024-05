Društvenim mrežama šire se snimke napada dronova na rusku rafineriju nafte koji je Ukrajina izvela rano jutros.

Na snimci se vidi prelet hrpe dronova koji dolaze jedan za drugim.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Na snimci se može čuti glas osobe koja snima. Muškarac je snimao prelet uz mnoštvo psovki na ruskom.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Nema kraja! Bilo ih je valjda 80. Sve to, sav taj šljam leti prema luci, prema obali, prema terminalima. Je*eno eksplodiraju, što protuzračna obrana radi? S*anje! Lete u koloni, gadovi! To je strašno. Moroni! I onda odmah dođe sljedeći. Tri u koloni! Samo nastavljaju dolaziti. Čitav roj leti 20 u 15 minuta. To je ludo! Zračna obrana uopće ne radi. Ovo s*anje traje od dva ujutro, od 2:30. Je*ote, ovo je je*eno ludo! Čuješ li ovo? Je*ote! Sanje! Pogodilo je nadvožnjak. Više nemamo nadvožnjak! A tenkova niotkuda. Mi smo samo čekali. Je*eni pakao! Sve se zapalilo", čuje se na snimci.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ukrajina je u petak ujutro napala najveću naftnu rafineriju na ruskoj obali Crnog mora u vlasništvu Rosnjefta. U masivnom zračnom napadu pogođeni su i ruska luka Novorosijsk na Crnom moru i Sevastopolj na Krimu.

Rusko ministarstvo obrane laže da je uključivao najmanje stotinu dronova. Ukrajinske snage pojačale su svoje napade na ruske rafinerije u nadi da će omesti proizvodnju goriva.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Rusi raketama po Ukrajini dok njihovi dronovi gađaju ruska skladiša nafte