Ukrajina u srijedu slavi svoj nacionalni dan i obilježava šest mjeseci otkako je Rusija započela svoju invaziju na tu zemlju. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij kazao je da je to važan dan za Ukrajince, upozorivši svoje sugrađane da se pridržavaju sigurnosnih pravila i policijskog sata s obzirom na to da su mogući ruski napadi.

Kazao je i kako na Dan neovisnosti planira dodijeliti nagrade Ukrajincima koji su pridonijeli snazi ​​zemlje. Na današnji dan obilježava se 31 godina otkako se Ukrajina odvojila od Sovjetskog Saveza.

Zelenskij: Naši ljudi se bore posvuda

"Planirali smo brojne aktivnosti - nešto što će istaknuti put kojim smo dosad prošli, ujedinjeni - Ukrajinci u Ukrajini, na cijelom našem teritoriju - slobodni i privremeno okupirani, jer se naši ljudi bore posvuda", rekao je Zelenskij u utorak navečer.

Sjedinjene Države su uoči obilježavanja Dana neovisnosti upozorile da bi Rusija mogla iskoristiti godišnjicu za pojačane napade na ukrajinsku civilnu infrastrukturu i na vladine objekte. SAD potiče sve svoje državljane koji se još nalaze u Ukrajini da napuste tu zemlju. Zamjenik američkog veleposlanika pri UN-u Richard Mills u utorak je na sjednici Vijeća sigurnosti UN-a posebno upozorio Rusiju da "svijet prati poteze kako se približavamo Danu neovisnosti Ukrajine".

"Ovo ne bi trebalo posebno isticati… molim vas, ne bombardirajte škole, bolnice, sirotišta ni domove", rekao je. "Nastavit ćemo se i dalje zalagati za utvrđivanje odgovornosti za sva kršenja međunarodnog prava."

Rusija je započela invaziju na Ukrajinu 24. veljače.

Ministar obrane: Najgore je iza nas

"Najgori scenarij u ratu s Rusijom već je iza nas. U fazi smo stabilizacije svih bojišta i crta bojišnice s malim pomicanjem jedinica i tu smo učinili dosta dobrih mjera odvraćanja", rekao je ukrajinski ministar obrane Oleksij Reznikov u razgovoru za CNN.

Dodao je da se Ukrajina nalazi na početku nove faze rata te započinje protuofenzivu "u suprotnom smjeru".

Upitan boji li se toga da bi međunarodna zajednica mogla postati "umorna od rata", Reznikov je rekao da bi to moglo naštetiti borbi Ukrajine protiv Rusije.

"Zovem to "sindromom umora" i za mene je to jedna od glavnih prijetnji. Moramo raditi na tome da isključimo tu prijetnju. Nemojte biti umorni, to je jako opasno za nas", poručio je Reznikov u razgovoru za CNN.