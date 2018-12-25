Uhićeni otac i majka Davida Dragičevića, ocu slomili ruku, majka u strahu: 'Ubit će ga'

Jutros su vlasti u Republici Srpskoj uhitile Davora Dragičevića, oca Davida Dragičevića, mladića koji je u ožujku ove godine pronađen mrtav u Banjoj Luci i čija smrt do danas nije rasvijetljena. Njegov otac otad vodi bitku za rasvjetljavanje ubojstva svoga sina optužujući najviše dužnosnike Republike Srpske da su umiješani u ubojstvo njegovog sina. U međuvremenu je osnovan i pokret "Pravda za Davida" čiji članovi ustrajno prosvjeduju protiv tamošnjih vlasti. Portal Klix.ba objavio je kasnije da je uhićena i Suzana Radanović, majka Davida Dragičevića i bivša supruga Davora Dragićevića.

Čini se da je upravo neprijavljeni prosvjed održan 17. prosinca ispred zgrade Narodne skupštine Republike Srpske bio povod jutrošnjem uhićenju Dragičevića.

Na mjesto na kojem članovi grupe "Pravda za Davida" prosvjeduju, stili su stigli pripadnici Specijalne policije MUP-a RS, a Davorov automobil i mjesto na kojem građani odaju počast stradalom mladiću ograđeno je žutom trakom.

Protiv Dragičevića i 19 osoba podnesene krivične prijave

"Provjeravam situaciju. Riječ je o nekom pozivu, na koji se Dragičević nije odazvao i zbog toga je priveden. Ipak se zakon selektivno primjenjuje", kazao je Dragičevićev odvjetnik Ifet Faraget za sarajevski Avaz. Drugi Dragičevićev odvjetnik, Dragan Tolimir, kazao je za BN televiziju da je prilikom privođenja Dragičeviću slomljena ruka pa je prije odvođenja u pritvor bio prebačen u bolnicu gdje mu je pružena pomoć.

MUP Republike Srpske priopćio je da su protiv Dragičevića i još 19 ljudi, među kojima je i zastupnik u Narodnoj skupštini republike Srpske Draško Stanivuković, podnesene krivične prijave zbog okupljanja ispred Skupštine 17. prosinca. Prema tvrdnjama MUP-a RS, članovi grupe "Pravda za Davida" postupili su suprotno Zakonu o javnom okupljanju i Zakonu o javnom redu i miru RS. Članovi te grupe na tom su skupu iznijeli teške optužbe na rad MUP-a i negodovali zbog ponovnog izbora Dragana Lukača za ministra unutarnjih poslova RS.

Lukač je dužnosnik kojega Davor Dragičević otvoreno optužuje za smrt svoga sina. On trdi da je njegov sin silovan i potom masakriran u zgradi MUP-a RS te da su u njegovo ubojstvo umiješani policija i lokalna narkomafija. Policija pak tvrdi da se mladić utopio u Vrbasu jer je njegovo tijelo pronađeno na obali rijeke.

Incident ispred MUP-a RS, uhićena i Davidova majka

Početkom studenoga odvjetnički tim Davora Dragičevića napustili su Duško Tomić i Anto Nobilo. Zagrebački odvjetnik Nobilo tada je izjavio da je Dragičević postao žrtva manipulacije ljudi iz politike, protivnika Milorada Dodika.

“Otac Davor Dragičević je očajan čovjek. Sve mu opraštam i sve ga razumijem. Njemu je sin stradao. Međutim, njega su obuhvatili ljudi iz politike i oni ga otprilike usmjeravaju. Njima odgovara da je bio masakriran, da je silovan, da ga je ubila policija, da je ministar unutarnjih poslova to zapovjedio. Ništa to nije istina“, rekao je Nobilo.

Majka pokojnog Davida i bivša supruga Davora Dragičevića napisala je jutros na Facebooku da su Davora uhitili i da će ga ubiti. Njene su izjave, piše Avaz, izazvale nevjericu i poziv na bunt brojnih članova grupe "Pravda za Davida". Oni su smjesta pozvali na okupljanje ispred zgrade MUP-a Republike Srpske koji se nalazi na Trgu Krajine u Banjoj Luci, na kojemu se već mjesecima održavaju prosvjedi građana koji traže rasvjetljavanje istine o mladićevoj smrti.

'Hoće li naredni korak biti pucanje u prosvjednike?'

Tijekom okupljanja na trgu došlo je do naguravanja jednog muškarca s policijom, nakon čega je uhićena majka pokojnog Davida, Suzana Radanović, te još dvije osobe. Klix.ba piše da je jedan od uhićenih bivši zastupnik u Narodnoj skupštini Republike Srpske Adam Šukalo.

Na uhićenja oca i majke ubijenog mladića reagirali su iz oporbene Partije demokratskog progresa (PDP) upozoravajući kako je riječ o "neviđenom činu represije" nad roditeljima koji samo traže istinu o smrti svog sina.

"Ovo je stravično, ne mogu se ovako odnositi prema ljudima. Inzistiramo da svi građani odmah budu pušteni. Ovo je diktatura", kazao je predsjednik PDP-a Branislav Borenović koji je stigao na trg nakon policijske intervencije. Kazao je kako ima informacije da su Davoru pri uhićenju policajci slomili ruku postavljajući pitanje hoće li naredni korak biti pucanje u prosvjednike.