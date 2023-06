Upozorenja o lošoj kvaliteti zraka koja predstavlja visoki rizik za zdravlje izdana su za milijune ljudi diljem Sjeverne Amerike zbog šumskih požara u Kanadi, javlja u srijedu BBC.

Dim od požara prekrio je velike gradove u pokrajinama Ontariju i Quebecu, uključujući Toronto i okolna područja. Dim je stigao čak do New Yorka i Connecticuta, gdje je kvaliteta zraka klasificirana kao "nezdrava".

Velik dio dima dolazi iz Quebeca, gdje gori 160 požara. Organizacija Environment Canada izdala je u utorak svoje najozbiljnije upozorenje za Ottawu, smatrajući kvalitetu zraka u glavnom gradu Kanade "vrlo visokim rizikom" za zdravlje ljudi.

U Torontu i okolnim područjima kvaliteta zraka je klasificirana kao "visokorizična".

Nezdrava kvaliteta zraka

U međuvremenu, američka Agencija za zaštitu okoliša (EPA) klasificirala je kvalitetu zraka u većem dijelu sjeveroistoka SAD-a kao "nezdravu", posebice za ljude koji su već imali problema s dišnim sustavom.

Upozorenja na kvalitetu zraka uključuju veći dio New Yorka i Connecticuta. Također se protežu na sjever do Bostona i na jug do Pittsburgha i Washingtona DC.

U New Yorku, fotografije snimljene u utorak ujutro pokazuju narančastu izmaglicu koja prekriva obrise grada zbog dima od požara iz Kanade koji je putovao prema jugu.

Službe za javnozdravstvenu zaštitu upozorile su ljude da ne vježbaju vani i da što je moguće više smanje svoju izloženost dimu jer zrak predstavlja neposredne i dugoročne zdravstvene rizike.